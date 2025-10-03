COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

FC Barcelona confirma baja de Lamine Yamal para partido contra Sevilla y próximos compromisos de España

Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja tras recaer en lesión del pubis; Fermín López progresa en su recuperación y empieza trabajo de campo.
Lamine Yamal será baja entre dos o tres semanas en el FC Barcelona por lesión.
Julio Moreira

Redacción ED.

El FC Barcelona confirmó este viernes 3 de octubre de 2025 que el delantero Lamine Yamal estará de baja entre dos y tres semanas tras resentirse de las molestias en el pubis que ya arrastraba desde la anterior concentración con la selección española.

Debido a esta recaída, el jugador se perderá el partido de LaLiga contra el Sevilla FC este fin de semana, así como los dos próximos choques de España, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La lesión había afectado a Yamal en el pasado mes, cuando sufrió la pubalgia que lo obligó a perderse cuatro partidos con el Barcelona. El delantero, de 18 años, había vuelto a la acción el 28 de septiembre con una actuación de 32 minutos y una asistencia en la victoria sobre la Real Sociedad. El 1 de octubre jugó los 90 minutos en la derrota del Barcelona contra el PSG en la fase de grupos de la Champions League.

Recaída y contexto de la lesión

El FC Barcelona emitió un comunicado oficial donde explicó. “Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja contra el Sevilla y el tiempo previsto de recuperación es de dos a tres semanas”.

Esta situación implica que Yamal no podrá responder a la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medir a Georgia y Bulgaria.  Esto genera incógnitas sobre su disponibilidad para encuentros futuros, incluida la posibilidad del clásico ante el Real Madrid el 26 de octubre.

La reincidencia en la lesión ha despertado preocupación en el cuerpo técnico y la afición, ya que es una figura culé.

Avances en la recuperación de Fermín López

En paralelo, Fermín López ha dado un paso adelante en su recuperación de la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Este viernes, el mediocampista comenzó a realizar trabajo de campo de forma individual, al margen de sus compañeros, durante la sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva.

López sufrió una segunda lesión muscular en esta temporada, la cual se suma a una en el muslo izquierdo a inicios de septiembre. Gracias a este progreso, se prevé que podría volver a entrenar con el grupo y ser considerado para la convocatoria en un plazo de una a dos semanas, dependiendo de la evolución.

Preparación para el partido contra Sevilla FC

La plantilla dirigida por Hansi Flick entrenó este viernes en una sesión enfocada en la recuperación física y la preparación para enfrentarse al Sevilla FC. El encuentro está programado para el domingo a las 09h15, y representa un desafío importante para el Barcelona, que buscará mantener su liderato.

El equipo blaugrana tendrá que afrontar este compromiso sin la presencia de Lamine Yamal, fundamental en el ataque, por lo que la estrategia del cuerpo técnico deberá ajustarse a esta baja sensible, mientras mantienen la esperanza de una pronta recuperación del joven delantero y de Fermín López.

