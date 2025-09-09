Jefferson Montero propone a José Mourinho como técnico de Ecuador para el Mundial 2026

El exjugador de la selección ecuatoriana, Jefferson Montero, propuso contratar al entrenador portugués José Mourinho como nuevo director técnico de La Tri. Montero considera que el portugués es el hombre ideal para dirigir a Ecuador en el Mundial de 2026. Esto tras el empate 0-0 ante Paraguay que cerró las Eliminatorias Sudamericanas. El Mundial se disputará el próximo año entre México, Canadá y Estados Unidos.

La sugerencia busca reemplazar al actual DT, Sebastián Beccacece, y dar un salto de calidad al equipo. Montero, conocido como “La Turbina”, expresó su inquietud en el programa Fútbol Sin Cassette, destacando la necesidad de un cambio. Aseguró que observó el ánimo de los jugadores luego del partido contra Paraguay. “Vi un video de los chicos cabizbajos y dije: ‘estos chicos necesitan algo mejor, alguien que dirija mejor el barco’”, afirmó.

Jefferson Montero fue jugador de la selección

El exfutbolista sugirió que Mourinho, reconocido por su experiencia en clubes como Real Madrid, podría elevar el rendimiento de la selección. El planteamiento de Montero incluye una estrategia para financiar el elevado salario del técnico portugués. “Mourinho se puede pagar solo con la banca privada. Con el marketing que él tiene, se puede pagar solo. La camiseta de Ecuador con el nombre de Mourinho atrás va a generar mucho”, dijo.

Además, propuso una iniciativa popular para costearlo: “Algunos dicen que los ecuatorianos pongamos un dólar cada mes y podemos pagarle a Mourinho. Brasil lo hizo con Ancelotti, ¿por qué Ecuador no puede hacerlo?”.Por su parte, Beccacece respondió con mesura a las declaraciones de Montero. “Cada uno es libre de expresar lo que siente, después está la responsabilidad. la mía es centrarme en las cosas que me aportan”, señaló.

‘La Turbina’ propone una consulta popular

Beccacece asumió el cargo en 2024. Montero también sugirió una consulta popular para decidir sobre la contratación. “Si creen que estoy equivocado, hagamos una consulta como el Gobierno y que la gente decida. Estoy dando una opinión, el que se la quiera tomar personal, es cuestión de cada uno”, comentó, insistiendo en que su propuesta busca el beneficio del equipo.

El empate ante Paraguay dejó a Ecuador clasificado al Mundial 2026, pero con críticas al desempeño del equipo. La propuesta de Montero surge en un contexto de expectativas altas para La Tri, que busca superar su histórica participación en mundiales. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre la sugerencia, mientras el debate crece entre aficionados y analistas.

Un mediano presupuesto habitual de la FEF

Mourinho a lo largo de su carrera ha cobrado cifras millonarias en cada club que ha dirigido. En su más reciente paso por la AS Roma, se reportó que su salario anual rondaba por varios millones de euros netos. Aquello lo colocaba entre los entrenadores mejor pagados de la Serie A. Este salario, sumado a los bonos por rendimiento, representa una cifra que excede con creces el presupuesto habitual de la FEF.

El contraste entre los ingresos de Mourinho y lo que históricamente ha pagado la FEF a sus entrenadores es abismal. Mientras que el portugués ha manejado contratos de siete y ocho cifras, el sueldo de un técnico de la Tri se encuentra en un rango considerablemente inferior. Aunque este es un monto significativo para el fútbol sudamericano, está muy lejos de lo que se requeriría para atraer a un técnico del calibre de Mourinho.