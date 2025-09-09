Agustín Delgado dedica emotivo mensaje a Enner Valencia por su despedida de las Eliminatorias

Agustín Delgado, exgoleador de la Selección Ecuatoriana, publicó un mensaje emotivo en redes sociales despidiendo a Enner Valencia, quien juega su último partido de Eliminatorias contra Argentina, destacando su legado como máximo artillero de La Tri.

En un gesto que conmovió a los aficionados ecuatorianos. “El Tin” Delgado, histórico delantero de la Selección Ecuatoriana, dedicó un mensaje en redes sociales a Valencia, antes de su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que se disputa hoy (18h00) en el Estadio Monumental contra Argentina, marca el cierre de la participación de Valencia en las Eliminatorias, según confirmó el propio jugador.

Goleadores de la tricolor

Delgado, quien ostenta 31 goles en 71 partidos con la Selección, escribió. “Hoy, cuando el reloj marque los 90 minutos, el árbitro no solo pitará el final del partido, marcará el comienzo de tu nueva historia”. El exdelantero resaltó los 46 goles en 99 partidos de Valencia, consolidándolo como el máximo goleador histórico de Ecuador. El mensaje destacó la entrega y pasión de Valencia, subrayando que “tu alma nunca dejará la cancha, porque el espíritu de un goleador siempre estará presente”.

El homenaje de Delgado se volvió tendencia rápidamente entre los hinchas, quienes se unieron para despedir a Valencia con mensajes de cariño. El delantero de 35 años, conocido como “Superman”, jugará su partido número 100 con La Tri frente a Argentina, un hito que solo seis jugadores ecuatorianos han alcanzado, siendo Valencia el primer delantero en lograrlo.

Legado de Enner Valencia

Enner Valencia, nacido en Esmeraldas, se convirtió en el máximo goleador de Ecuador en 2021, superando a Delgado, quien hasta entonces lideraba la lista con 31 tantos. Valencia ha marcado en todas las competiciones importantes: Eliminatorias, Copa América y Mundiales, con un total de 46 goles, incluyendo seis en Mundiales (tres en Brasil 2014 y tres en Qatar 2022). Su liderazgo como capitán y su capacidad goleadora han sido clave para la competitividad de La Tri en la última década.

Aunque Valencia anunció que el partido contra Argentina será su último en Eliminatorias, planea disputar el Mundial 2026, su tercera Copa del Mundo, a los 36 años. “Va a ser algo muy especial. Voy a estar con toda mi familia en el estadio por primera vez en un partido de Eliminatorias”, expresó Valencia en rueda de prensa, destacando la emotividad del encuentro.

El partido contra Argentina, campeón del mundo, es una oportunidad para que Valencia amplíe su récord goleador y se despida de las Eliminatorias con una actuación memorable en Guayaquil.

Agustín Delgado, ícono del fútbol ecuatoriano

Agustín Delgado, conocido como “El Tin”, es una leyenda del fútbol ecuatoriano con 31 goles en 71 partidos, siendo el máximo goleador en Eliminatorias para Ecuador con 16 tantos, seguido por Felipe Caicedo con 15. Valencia, con 14 goles en Eliminatorias, ocupa el tercer lugar en esta categoría. Delgado fue el héroe de la histórica clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002, el primero en la historia de Ecuador, con goles decisivos como el anotado ante Perú en Lima.

Actualmente, Delgado se desempeña como vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y ha acompañado a La Tri como embajador en partidos clave, como el duelo ante Perú en junio de 2025. Su mensaje a Valencia refleja la conexión entre dos generaciones de delanteros que han marcado la historia del fútbol ecuatoriano.

Despedida de Valencia

La Selección Ecuatoriana cierra las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación asegurada al Mundial 2026, ubicándose en la cuarta posición con 26 puntos. El partido contra Argentina, programado para las 18:00 en el Estadio Monumental, será una despedida emotiva para Valencia, quien ha enfrentado críticas y momentos difíciles, pero se consolidó como un referente indiscutible.

Delgado cerró su mensaje con un saludo personal: “De goleador a goleador te digo: ¡Gracias por jugar con el corazón! Tu amigo, Agustín ‘El Tin’ Delgado”. Este homenaje resalta la admiración mutua entre ambos delanteros, quienes han dejado una huella imborrable en La Tri.

Hacia el Mundial 2026

Valencia, quien milita en el Internacional de Brasil, buscará ampliar su legado en los siete amistosos programados antes del Mundial y en el torneo de 2026, su última competencia con Ecuador. La ausencia de un reemplazo claro para “Superman” preocupa a los aficionados, ya que ningún delantero ha alcanzado su nivel goleador en los últimos años.