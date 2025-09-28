El esloveno Tadej Pogacar conquista el Mundial de Ciclismo 2025 en Kigali, África.

Tadej Pogacar volvió a dejar una huella imborrable en el Mundial de Ciclismo 2025 en Kigali, Ruanda, África. El esloveno se consolidó como el gran referente del ciclismo mundial y reafirmó su dominio histórico. Con esta victoria, Pogacar alcanzó su segundo título mundial consecutivo, confirmando que atraviesa un momento de forma inmejorable.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia demostró su talento con un ataque feroz a 100 kilómetros de la meta. Solo resistieron brevemente Isaac del Toro y Juan Ayuso. Después, Pogacar se marchó en solitario y consolidó su camino hacia la gloria.

El ataque decisivo de Tadej Pogacar

Mientras Pogacar volaba hacia la meta, el belga Remco Evenepoel enfrentaba dificultades tras cambiar tres veces de bicicleta. Sin embargo, el campeón de contrarreloj y ganador de la Vuelta a España 2022 intentó descontar la ventaja acompañado por Mattias Skjelmose y Ben Healy.

A 20 kilómetros del final, Evenepoel se lanzó solo en busca del título. Su esfuerzo fue notable, pero el ritmo implacable de Pogacar resultó imposible de alcanzar. Finalmente, el esloveno celebró una nueva conquista, dejando segundo a Evenepoel y tercero al irlandés Ben Healy.

Mundial de Ciclismo 2025: Richard Carapaz y la delegación ecuatoriana

La selección de Ecuador también brilló en el Mundial de Ciclismo 2025, en Kigali. Liderados por Richard Carapaz, conocido como la ‘Locomotora del Carchi’, los tricolores defendieron con garra el ciclismo nacional en la primera edición del mundial en África.

Carapaz no alcanzó el podio, pero su experiencia inspiró al equipo. Junto a él compitieron Martín López y Jonathan Caicedo en la categoría élite. En el Sub-23, Mateo Ramírez destacó con un Top 10 histórico, mientras que Nahomi Játiva exhibió su talento en la contrarreloj y ruta juvenil femenina.

El crecimiento del ciclismo latinoamericano

La actuación ecuatoriana demuestra que el ciclismo sudamericano continúa en ascenso. El Mundial dejó en evidencia el potencial de los jóvenes corredores que buscan consolidarse en las grandes citas internacionales.

Con Tadej Pogacar como figura estelar y con delegaciones como la ecuatoriana mostrando carácter, el ciclismo mundial se fortalece en escenarios nuevos y desafiantes como Kigali.