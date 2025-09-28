Richard Carapaz buscará la gloria en el Mundial de Ciclismo 2025 en Ruanda.

El campeón olímpico Richard Carapaz lidera la selección de Ecuador en el Mundial de Ciclismo 2025, que tiene lugar en Kigali, Ruanda, con gran expectativa internacional.

Acompañado por Martín López y Jonathan Caicedo, la ‘Locomotora del Carchi’ competirá en la exigente prueba élite masculina, enfrentando a figuras como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Thomas Pidcock.

Mundial de Ciclismo 2025: la carrera en Kigali

La competencia élite comienza este domingo 28 de septiembre a las 02:45 (hora de Ecuador), con salida desde el Kigali Convention Center, en Ruanda.

El recorrido del Mundial de Ciclismo 2025 contempla 267,5 kilómetros con ascensos empedrados y exigentes tramos técnicos, lo que asegura una prueba muy selectiva y competitiva.

El corredor del EF Education-EasyPost, Richard Carapaz, llega motivado después de un podio en el Tour de Luxemburgo, mostrando solidez y ambiciones importantes.

En Ecuador, Directv transmitirá en vivo la carrera completa por el canal Dsports 2, desde las 02:45 hasta las 09:00.

Los mejores ciclistas del planeta

El Mundial de Ciclismo 2025 reúne a los mejores ciclistas del planeta. Entre los favoritos aparecen Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y el británico Thomas Pidcock.

Además, competirán el español Juan Ayuso, el colombiano Egan Bernal y el mexicano Isaac del Toro, quienes buscan un lugar en el podio internacional.

Ecuador presente con cinco ciclistas

La selección ecuatoriana llevó cinco corredores: Carapaz, Martín López (Astana Team) y Jonathan Caicedo (Petrolike) competirán en la élite del Mundial de Kigali.

La juvenil Nahomi Játiva participó en ruta y contrarreloj, mientras que Mateo Ramírez, con solo 19 años, logró décimo puesto en la categoría sub-23.

Richard Carapaz: motivado tras Luxemburgo

Richard Carapaz, de 31 años, llega en forma tras finalizar tercero en la general del Tour de Luxemburgo 2025, su primera carrera en más de tres meses debido a una infección gastrointestinal que lo sacó del Giro de Italia. No participó en el Tour de Francia ni la Vuelta a España, pero completó un bloque de cinco carreras en Italia antes de Luxemburgo. Su palmarés incluye el oro olímpico en ruta de Tokio 2020, el Giro de Italia 2019, y maillots de montaña en Tour de Francia y Vuelta a España.

El carchense, con experiencia en terrenos montañosos, ve en este Mundial una oportunidad para sumar el maillot arcoíris, el único título mundial élite que le falta. Caicedo y López, con su labor gregaria, buscan posicionar a Carapaz en las selecciones clave.