Hace 3 meses
Deportes
Tenis

Equipo ecuatoriano logró la victoria y avanzó en los Qualifiers de la Copa Davis 2026

La clasificación a los ‘qualifiers’ de febrero de 2026 representa una oportunidad para competir contra selecciones de mayor ranking.
2 minutos de lectura
Ecuador aseguró su pase a los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026 al vencer 3-2 a Bosnia y Herzegovina en la serie del Grupo Mundial I.
Álvaro Guillén Meza celebrando el triunfo de Ecuador en la Copa Davis 2026 ante Bosnia.
Ecuador aseguró su pase a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026 al vencer 3-2 a Bosnia y Herzegovina en la serie del Grupo Mundial I.
Álvaro Guillén Meza celebrando el triunfo de Ecuador en la Copa Davis 2026 ante Bosnia.

José Moreira

Redacción ED.

Ecuador aseguró su pase a los ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026 al vencer 3-2 a Bosnia y Herzegovina en la serie del Grupo Mundial I. Los encuentros se disputaron durante tres jornadas en el Club Rancho San Francisco, en Quito. Andrés Andrade fue clave al conseguir el punto decisivo en el último encuentro, derrotando a Andrej Nedic por 1-6, 6-3 y 6-2, consolidando el triunfo tricolor.

El duelo, que definió el avance de Ecuador a la siguiente fase, tuvo momentos de alta intensidad. Andrade, quien había perdido el primer punto de la serie ante Damir Dzumhur el viernes, se redimió con una sólida actuación en el cierre. Su victoria en tres sets desató la celebración de los hinchas presentes en el Club Rancho San Francisco, quienes acompañaron al equipo ecuatoriano junto al cuerpo técnico.Desarrollo de la serie.

Ecuador avanza en la Copa Davis 2026

Dicha serie comenzó con un revés para Ecuador, tras la derrota de Andrade ante Dzumhur. Sin embargo, el sábado, Álvaro Guillén igualó el marcador al vencer a Nerman Fatić, dejando la serie 2-2. En dobles, los bosnios tomaron ventaja nuevamente (2-1), pero Guillén respondió con otra victoria clave ante Dzumhur, empatando el marcador.

La responsabilidad recayó en Andrade, quien selló el 3-2 final con su triunfo ante Nedic. Este resultado marca un hito para el tenis ecuatoriano, que busca consolidarse en la élite de la Copa Davis. Ecuador, con una generación de jugadores jóvenes y talentosos, ha mostrado avances significativos en los últimos años.

Los aficionados celebraron el paso histórico

La clasificación a los ‘qualifiers’ de febrero de 2026 representa una oportunidad para competir contra selecciones de mayor ranking y acercarse al Grupo Mundial. La localía en Quito, con la ventaja de la altitud, fue un factor clave en el desempeño del equipo. Los aficionados celebraron este logro como un paso histórico, destacando la resiliencia de los jugadores y el trabajo del entrenador.

Ecuador ahora se preparará para los ‘qualifiers’, donde buscará dar un salto más en la competencia internacional.

