Brasil enfrenta a Chile con once ofensivo en el Maracaná por Eliminatorias 2026

Brasil recibe a Chile este jueves 4 de septiembre a las 19h30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, con los locales probando un once ofensivo y los visitantes iniciando un proceso de recambio generacional.

Brasil prueba nuevas caras

Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada, Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, aprovechará el duelo ante Chile para probar jugadores y consolidar un equipo competitivo. Los brasileños, terceros con 25 puntos, no contarán con figuras como Neymar, Vinícius Jr., Rodrygo, Éder Militão, Joelinton, Alex Sandro, ni Vanderson, ausentes por decisión técnica o lesiones. Ancelotti alineará un esquema con cuatro delanteros: Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão, y João Pedro.

“Queremos probar variantes y conocer jugadores para el Mundial”, afirmó Ancelotti tras el entrenamiento del 2 de septiembre en Río. La Canarinha ha marcado 23 goles en las Eliminatorias, pero ha recibido 10, incluyendo una histórica derrota 4-1 ante Argentina en el Monumental.

Chile, bajo la dirección interina de Nicolás Córdova, llega al Maracaná sin opciones de clasificar, ubicada en el último lugar con 8 puntos y solo dos victorias.

Chile apuesta por la renovación

La Roja, que no estará en el Mundial por tercera vez consecutiva, excluyó a los referentes de su ‘generación dorada’ bicampeona de América (Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Charles Aránguiz) para dar paso a un recambio generacional. Córdova convocó a jóvenes como Darío Osorio, Alexander Aravena, Luciano Cabral, y Ben Brereton Díaz, con la misión de sentar bases para 2030.

“Buscamos un equipo competitivo para el futuro”, dijo Córdova en conferencia de prensa el 3 de septiembre. Las lesiones de Felipe Loyola y Bruno Barticciotto complican el planteamiento. En su último partido, Chile cayó 2-1 ante Brasil en Santiago el 10 de octubre de 2024, con goles de Igor Jesús y Luiz Henrique para los visitantes y Eduardo Vargas para los locales.

Historial favorable a Brasil

En 76 enfrentamientos oficiales y amistosos, Brasil domina con 54 victorias, 8 empates, y 14 triunfos chilenos. En Eliminatorias, Brasil ha ganado 15 de 19 partidos, con 3 empates y 1 derrota. Por su parte, en el Maracaná, la Canarinha tiene un récord de 8 victorias y 1 empate ante Chile. El último duelo en Río, en 2017, terminó con un 3-0 a favor de Brasil.

El partido se jugará en el Maracaná,y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera, con Ángel Arteaga en el VAR.

Alineaciones probables

Brasil dirigido por Carlo Ancelotti alinearía con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli; João Pedro.

Chile comandado por Nicolás Córdova saltará con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría; Alexander Aravena, Luciano Cabral, Darío Osorio; Ben Brereton Díaz.

Contexto de las Eliminatorias

Brasil, con 5 victorias, 4 empates, y 5 derrotas, busca recuperar su hegemonía tras un ciclo irregular, incluyendo derrotas ante Argentina, Uruguay, y Colombia. Chile, con 2 victorias, 4 empates y 10 derrotas, enfrenta su peor campaña en Eliminatorias desde 2000. El duelo en el Maracaná será una oportunidad para que ambos equipos testen jugadores, con Brasil enfocada en 2026 y Chile mirando al futuro.

Próximos pasos

Tras este partido, Brasil visitará a Bolivia en El Alto el 9 de septiembre, mientras Chile recibirá a Paraguay en Santiago. Ambos equipos cerrarán así su participación en las Eliminatorias, con objetivos opuestos: Brasil apunta a consolidarse como favorito al Mundial, y Chile busca iniciar un nuevo ciclo competitivo.