Barcelona SC empató 1-1 ante Aucas por la fecha 30 de la fase regular de la LigaPro Serie A 2025, lo que confirmó su peor rendimiento histórico como local desde la instauración del formato profesional en 2019.

Los amarillos en el estadio Monumental lograron 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 15 partidos, debido a una incapacidad recurrente para sostener ventajas en casa.

El resultado ante Aucas, con gol de Octavio Rivero al minuto 4 y empate de Stalin Segura al 44, dejó a Barcelona con 54 puntos en la segunda posición, detrás de Independiente del Valle. Este empate extendió una racha negativa en el Monumental, donde el equipo no vence desde el 2 de agosto ante Orense, por la fecha 23. La directiva y el cuerpo técnico identifican en la falta de contundencia el principal factor de este bajo desempeño.

En la LigaPro Serie A, que se juega desde 2019 con 16 equipos en una fase regular de 30 jornadas seguidas de fases clasificatorias, Barcelona ha disputado 15 encuentros como local en 2025. De los 45 puntos posibles, sumó 22, para un porcentaje de 48,89%. Esta cifra marca la primera ocasión en la era LigaPro en que el club cierra por debajo del 50% de efectividad en casa.

Comparaciones históricas

Hasta 2024, el registro más bajo de Barcelona como local fue en 2022, con 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas en 16 partidos, alcanzando exactamente el 50% de los puntos (24 de 48). Aquella temporada, pese al irregular desempeño en casa, el equipo clasificó a la final de la LigaPro. En cambio, en 2025, las 5 derrotas locales incluyen caídas ante rivales como Macará y Emelec, lo que ha generado preocupación en la afición y análisis en medios especializados sobre la influencia de factores como lesiones y rotaciones tácticas.

Otro aspecto destacado es el desequilibrio entre local y visitante. Fuera de casa, Barcelona registró 10 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 15 partidos, sumando 32 puntos y un 71,11% de efectividad. Esta cifra supera el récord previo del club como visitante, establecido en 2016 con 60,61% en 22 encuentros. El contraste resalta cómo el equipo dirigido por Ismael Rescalvo ha priorizado salidas agresivas, pero ha fallado en capitalizar la ventaja del estadio propio, donde el promedio de goles anotados es de 1,2 por partido.

El impacto de esta campaña se extiende al hexagonal final, donde Barcelona debutará ante Independiente del Valle en una fecha aún por definir, por la jornada 1 de la segunda fase. Con 30 puntos en disputa en esta etapa, el equipo necesita revertir la tendencia local para aspirar al título, ya que matemáticamente aún puede alcanzar al líder, aunque la brecha actual complica el panorama.

Reacciones del director técnico

Ismael Rescalvo, entrenador español de Barcelona desde junio de 2025, expresó decepción en la rueda de prensa posterior al partido. “Principalmente decepcionados hoy (sábado), perdimos dos puntos que eran muy importantes”, declaró. Agregó que en el 80% de los partidos locales, el equipo se adelantó en el marcador, pero falló en mantenerlo: “Hemos hecho un muy buen primer tiempo, el equipo mereció irse con más goles. La jugada del empate de ellos la regalamos”. Sobre la segunda mitad, señaló: “Ya en el segundo tiempo quisimos más con corazón que con cabeza, nos costó elaborar”.

Rescalvo también abordó la distancia con el puntero: “No hemos sido capaces de recortar esa distancia. Estamos a 9 puntos, quedan 30 por disputar. Matemáticamente es posible, pero tenemos que ser realistas y al equipo en casa le cuesta ganar”. Bajo su dirección, Barcelona ha jugado 7 partidos locales, con solo 1 victoria, lo que subraya la urgencia de ajustes en la preparación para el hexagonal.

El técnico enfatizó la necesidad de equilibrio: “En la estadística, el 80% de los partidos de local nos pusimos por delante en el marcador; hemos hecho lo más difícil, que era abrir el partido, pero desafortunadamente no hemos tenido la capacidad de poder resolverlos o mantenerlos”. Estas declaraciones reflejan un análisis interno enfocado en mejorar la gestión de ventajas tempranas, un patrón observado en las últimas 10 fechas.

El testimonio de Joao Rojas

Joao Rojas, extremo ecuatoriano de Barcelona, compartió su experiencia personal en la misma rueda de prensa, destacando el respaldo institucional tras un proceso de recuperación de más de un año por fractura de peroné sufrida en mayo de 2024 ante Sao Paulo en Copa Libertadores. “Después de todo ese proceso traumático me alejé de todo, intenté encerrarme en mi mundo porque era un tema complejo. Siempre se me respetó el contrato y cobré igual que mis compañeros”, relató.

Rojas valoró el apoyo: “Rescato a la directiva que estuvo presente; esta semana el club incluso organizó una charla de seguros para que los jugadores podamos prevenir muchas cosas”. Sobre su retorno, afirmó: “Siempre me sentí respaldado, incluso cuando no era viable jugar al fútbol. Hoy estoy aquí compitiendo un mes después y esa es la realidad. El capítulo está cerrado y no vamos a dejar que entre agua donde no cabe”.

El jugador, quien volvió a las canchas en septiembre de 2025, concluyó: “Ahora estamos todos unidos para clasificar a la Copa Libertadores“. Respecto al club, agregó: “Barcelona es el 80% del país y cualquier tormenta parece un terremoto. Sin embargo, hay un proceso importante y el club ha mejorado. Hace mucho tiempo no había un proyecto así. Aunque el equipo no gana, mejora. Esta es la directiva, el DT y los jugadores que habrá hasta fin de año; hay que dejar de hablar tantas cosas porque al fin y al cabo somos más”.

Contexto y perspectivas

La LigaPro Serie A 2025, con su formato de 30 fechas regulares y fases clasificatorias, busca equilibrar competencia y sostenibilidad. Barcelona, fundado en 1925, suma 16 títulos nacionales, pero esta temporada expone desafíos en la gestión local. El hexagonal, con partidos de ida y vuelta entre los seis primeros, inicia en octubre de 2025 y definirá al campeón y cupos continentales. Aucas, con 41 puntos, clasificó al cuadrangular por Sudamericana.

Para el posicionamiento en buscadores, términos como “Barcelona SC LigaPro 2025“, “rendimiento local Barcelona SC” y “empate Aucas Barcelona” reflejan consultas comunes. El club enfrenta ahora la recta final con énfasis en recuperación física y mental, según reportes de la preparación semanal.