FC Barcelona derrotó 2-1 a Real Sociedad este 28 de septiembre de 2025 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, por la jornada 7 y asume el liderato de LaLiga EA Sports 2025-26.

El cuadro blaugrana aprovechó la derrota de Real Madrid ante Atlético de Madrid por 5-2, para llegar a la cima con 19 unidades.

Desarrollo del compromiso

El partido inició con dominio del Barcelona, que generó varias ocasiones en los primeros 30 minutos sin concretar. La Real Sociedad capitalizó una contra al minuto 31, cuando Odriozola remató de primera tras un centro de Takefusa Kubo, adelantando a los visitantes y silenciando al público local en el estadio con capacidad para 55.000 espectadores.

Hansi Flick, entrenador alemán del Barcelona desde mayo de 2025, alineó un once con rotaciones por el próximo duelo de Champions League ante PSG el 1 de octubre, incluyendo a Marcus Rashford en el mediocampo y Jules Koundé como lateral derecho. La ausencia de Marc-André ter Stegen por lesión muscular obligó a Wojciech Szczęsny a defender el arco, mientras Lamine Yamal esperaba desde el banquillo tras su recuperación de una molestia en el pubis.

Antes del descanso, el Barcelona igualó al minuto 43 con un cabezazo de Koundé en un córner cobrado por Rashford, asistido por Pedri. Este gol, validado por el VAR, devolvió la paridad y permitió al equipo local llegar al entretiempo con posesión del 62%.

Remontada en la segunda mitad

En el complemento, Flick reforzó el ataque con el ingreso de Yamal al minuto 58, en su regreso tras cuatro partidos ausente por lesión en el pubis sufrida con España en septiembre. El canterano de 17 años impactó de inmediato: al 59, desbordó por derecha, centró preciso y Lewandowski cabeceó para el 2-1, su tercer gol en LaLiga esta temporada.

El Barcelona controló el ritmo posterior, con 68% de posesión y 18 tiros totales. Al minuto 71, Yamal vio anulado un gol por fuera de juego milimétrico revisado por VAR, y Lewandowski falló un mano a mano al 80 estrellando en el poste. Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, realizó cinco atajadas clave para evitar una goleada.

Sergio Francisco, técnico de la Real Sociedad, realizó cambios al 66: entraron Carlos Soler y Brais Méndez por Beñat Turrientes y Pablo Marín, pero no pudieron revertir el marcador. Los vascos, con 9 puntos en el séptimo puesto, sumaron su segunda derrota consecutiva tras caer 2-1 ante Villarreal en jornada 6.

La victoria extiende la racha invicta del Barcelona a siete jornadas, con seis triunfos y un empate, totalizando 19 goles a favor y 7 en contra. Este resultado posiciona al equipo catalán como líder único, superando al Real Madrid que cayó a 18 puntos tras su derrota 5-2 en el derbi ante Atlético de Madrid el 27 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano.

Contexto del liderato y derbi madrileño

LaLiga EA Sports 2025-26, con 20 equipos en 38 jornadas más fases clasificatorias, arrancó el 15 de agosto. Antes de esta fecha, Real Madrid lideraba con 18 puntos tras seis victorias, pero el Atlético, dirigido por Diego Simeone, infligió su primera derrota con goles de Julián Álvarez (dos), Alexander Sørloth, Pablo Barrios y Marcos Llorente, contra tantos de Arda Güler y Kylian Mbappé para los blancos.

El Barcelona, con 19 puntos, supera al Villarreal (13 puntos) y Espanyol (12), per tabla de LaLiga.com al cierre de la jornada 7. Hansi Flick acumula 16 victorias en 20 partidos oficiales desde su llegada, enfocando en transiciones rápidas y posesión alta (65% promedio).

Lamine Yamal, con 4 asistencias en LaLiga, regresa tras anunciar su recuperación el 26 de septiembre en redes sociales: “Hey, I’m back”. Su convocatoria fue confirmada por Flick, quien gestiona su carga ante el próximo duelo europeo. Otros ausentes: Raphinha (tobillo), Gavi (rodilla) y Fermín López (muscular).

Perspectivas y próximos retos

Real Sociedad, con 9 puntos, ocupa el séptimo lugar y suma 8 goles a favor, pero sufre por lesiones como la de Aritz Elustondo (rodilla). Próximo partido: ante Girona el 5 de octubre. Barcelona, ahora líder, enfrenta a PSG en Champions el 1 de octubre en Montjuïc, donde el estadio temporal acoge partidos por obras en Camp Nou hasta 2026.

Este triunfo inyecta confianza antes de la fecha FIFA en octubre, con Ecuador y España en foco para Yamal, quien debutó con La Roja en Euro 2024. Para el Real Madrid, bajo Xabi Alonso desde 2025, la derrota rompe una racha de seis victorias y genera análisis sobre su defensa, que encajó 5 goles por primera vez en la temporada.

En términos de SEO, consultas como “Barcelona vs Real Sociedad resultado 2025”, “clasificación LaLiga jornada 7” o “regreso Lamine Yamal” reflejan interés en el impacto del partido. La jornada 7 concluye con Elche vs. Celta Vigo, sin alterar el liderato culé.