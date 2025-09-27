Julián Álvarez lidera la victoria del Atlético ante el Real Madrid en el clásico madridista

Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid el 27 de septiembre de 2025 en el Cívitas Metropolitano, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, con una actuación estelar de Julián Álvarez, quien marcó un doblete, consolidando una victoria histórica en el derbi madrileño que pone en jaque el liderato blanco.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante. A los 14 minutos, Robin Le Normand abrió el marcador para el Atlético con un cabezazo tras un córner ejecutado por Koke. El defensa español se impuso en el área frente a Aurélien Tchouaméni, enviando el balón al fondo de la red. Sin embargo, el Real Madrid reaccionó con rapidez. Kylian Mbappé, en el minuto 25, igualó el encuentro con un remate cruzado tras un pase de Arda Güler, quien minutos después, en el 36, puso el 2-1 con un golazo tras un error defensivo de Le Normand.

El Atlético no se rindió y, justo antes del descanso, Alexander Sørloth aprovechó un centro de Koke y una falla de la zaga blanca para empatar 2-2 en el minuto 45+3. La primera mitad dejó un partido abierto, con ambos equipos mostrando intensidad y calidad.

Un segundo tiempo rojiblanco

La segunda parte fue un monólogo del Atlético de Madrid. A los 50 minutos, Julián Álvarez transformó un penalti cometido por Arda Güler sobre Nico González, poniendo el 3-2. El delantero argentino, en un estado de forma excepcional, selló su doblete en el minuto 64 con un espectacular tiro libre que superó la barrera y venció a Thibaut Courtois, desatando la euforia en el Cívitas Metropolitano. El Real Madrid, incapaz de responder, mostró fragilidad defensiva y falta de ideas.

En el tiempo añadido, Antoine Griezmann, quien ingresó desde el banquillo, cerró la goleada en el minuto 94 con un gol en un contragolpe, definiendo con precisión ante Courtois. El 5-2 final reflejó la superioridad colchonera en un derbi que quedará en la memoria de los aficionados.

Contexto y repercusiones

Esta victoria sitúa al Atlético de Madrid en la cuarta posición de LaLiga con 12 puntos, encadenando su segundo triunfo consecutivo. Por su parte, el Real Madrid, con 18 puntos, podría perder el liderato si el FC Barcelona, con 16 puntos, vence a la Real Sociedad el domingo. La derrota expuso las carencias defensivas del equipo dirigido por Xabi Alonso, especialmente en la zaga formada por Álvaro Carreras y Dean Huijsen, superada en momentos clave.

El Atlético, bajo la dirección de Diego Simeone, demostró solidez táctica y un ataque letal, con Julián Álvarez como figura estelar. El argentino, apodado La Araña, se consolida como referente ofensivo, mientras que Sørloth y Griezmann ratificaron la profundidad del plantel rojiblanco. El Real Madrid, pese al talento de Mbappé y Güler, no encontró soluciones tras el descanso, evidenciando la necesidad de ajustes.

Un derbi para la historia

El Cívitas Metropolitano vibró con una afición entregada que celebró cada gol con pasión. El encuentro, marcado por la intensidad y los siete tantos, se suma a la rica historia de los derbis madrileños. Para el Atlético, este 5-2 representa un golpe de autoridad en la temporada 2025-26, mientras que el Real Madrid deberá analizar su primera derrota del curso para recuperar el rumbo.

El partido también destacó por intervenciones arbitrales clave. Alberola Rojas, tras consultar el VAR, anuló un gol del Atlético en la primera mitad por mano de Clément Lenglet, una decisión que no frenó el ímpetu rojiblanco. La actuación de Thibaut Courtois evitó una goleada mayor, con paradas destacadas ante Sørloth y Giuliano Simeone, pero no pudo contener el vendaval colchonero.