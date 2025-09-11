Banco Pichincha se convierte en patrocinador oficial de la Selección de Ecuador hasta 2030.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol y Banco Pichincha anunciaron este jueves 11 de septiembre de 2025 una alianza estratégica que busca fortalecer al fútbol nacional. Este acuerdo llega en un momento donde la Selección de Ecuador proyecta su pasión hacia nuevos retos deportivos internacionales.

El convenio convierte a Banco Pichincha en el patrocinador oficial de la FEF y la Selección Ecuatoriana de Fútbol hasta 2030.

Patrocinio de Banco Pichincha se extiende a todas las categorías de La Tri

La alianza entre Banco Pichincha y la FEF abarca todas las selecciones, tanto masculinas como femeninas, y acompañará sus procesos deportivos rumbo al Mundial 2026. También apoyará el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030, impulsando el crecimiento de los deportistas.

Alejandro Ribadeneira, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de Banco Pichincha, afirmó: “Este patrocinio se suma al respaldo que, desde hace más de una década, hemos brindado al deporte ecuatoriano. Ser parte de la Selección nos llena de orgullo”, indicó en una rueda de prensa.

El directivo añadió: “Celebramos el poder del deporte con la confianza en Ecuador y lo hacemos con el color que nos une, el amarillo. Vamos a caminar con la Federación y el Banco Pichincha para llevar alegría a millones de hinchas”.

Por otro lado, Francisco Egas Larreategui, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, señaló la importancia del respaldo privado para fortalecer el fútbol ecuatoriano y preparar a la selección para la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Egas recordó un refrán: “Dime con quien andas y te diré quién eres”. Señaló que la FEF busca ganarse la confianza de las marcas más importantes. “Banco Pichincha es parte de la vida y sueños de los ecuatorianos. Hoy se celebra mucho más que una alianza comercial”, aseguró Francisco Egas.

Por otro lado, durante el evento, exjugadores históricos como Néicer Reasco, Cléver Chalá, Jhovani Ibarra y Luis Fernando Saritama participaron en un conversatorio con el periodista Alfonso Laso Ayala. Allí revivieron recuerdos sobre el orgullo de portar la camiseta amarilla de la Selección de Ecuador.