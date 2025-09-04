Alemania sufre revés histórico ante Eslovaquia en Eliminatorias al Mundial 2026

Alemania, tetracampeona mundial, cayó 2-0 ante Eslovaquia en Bratislava por la primera jornada del Grupo A de las eliminatorias al Mundial 2026, marcando su primera derrota como visitante en una fase de clasificación mundialista.

Un debut para el olvido en Bratislava

Los goles de David Hancko en el minuto 42 y David Strelec en el 55 sellaron la victoria eslovaca. Esta caída, la primera de Alemania como visitante en una eliminatoria mundialista, encendió las alarmas en el equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

El técnico alemán reconoció la superioridad del rival. “En cuanto a emoción, nuestro adversario iba muy delante de nosotros desde el primero al último minuto”. A pesar de dominar la posesión con un 62%, Alemania no generó peligro real, con solo tres disparos al arco. Eslovaquia, por su parte, capitalizó sus oportunidades con un planteamiento sólido liderado por Milan Škriniar y Stanislav Lobotka.

En el Grupo A, que incluye a Irlanda del Norte y Luxemburgo, el margen de error es reducido, ya que solo el primero clasifica directamente al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, mientras el segundo disputará un playoff.

Presión para el próximo partido

Tras esta derrota, Alemania enfrentará una presión significativa en su próximo partido contra Irlanda del Norte el 7 de septiembre de 2025 en Colonia. Irlanda del Norte venció 1-3 a Luxemburgo el mismo día, con goles de Jamie Reid, Shea Charles y Justin Devenny, mientras Aiman Dardari anotó para el cuadro local. Este resultado coloca a Eslovaquia e Irlanda del Norte con tres puntos cada una, liderando el Grupo A, mientras Alemania y Luxemburgo permanecen sin unidades.

El revés llega tras un 2025 complicado para Alemania, que quedó última en la Final Four de la UEFA Nations League, perdiendo 2-1 ante Portugal en semifinales y 2-0 ante Francia por el tercer puesto. La ausencia de jugadores clave como Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala y Kai Havertz por lesiones afectó el rendimiento del equipo.

Eslovaquia sorprende con solidez

Eslovaquia, dirigida por Francesco Calzona, mostró un planteamiento táctico disciplinado con un 4-3-3, destacando la labor defensiva de David Hancko y el control en el mediocampo de Stanislav Lobotka. El primer gol llegó tras una jugada colectiva culminada por Hancko al borde del descanso, mientras Strelec sentenció con un disparo a la escuadra. Martin Dúbravka, portero eslovaco, fue clave al detener un intento de Antonio Rüdiger en el primer tiempo y un remate de Nadiem Amiri en el descuento.

Eslovaquia, ubicada en el puesto 52 del ranking FIFA, rompió una racha de cuatro partidos sin victorias en 2025, incluyendo derrotas en amistosos ante Grecia (4-1) e Israel (1-0). Esta victoria refuerza su posición como segunda fuerza del grupo.

Otros resultados de la jornada

En el Grupo G, Polonia logró un empate 1-1 ante Países Bajos en Róterdam el 4 de septiembre de 2025. Denzel Dumfries adelantó a los neerlandeses en el minuto 28, pero Matty Cash igualó en el 80. Países Bajos, Polonia y Finlandia lideran con siete puntos, aunque los neerlandeses tienen un partido menos. Por su parte, Lituania y Malta empataron 1-1 con goles de Gvidas Gineitis y Alexander Satariano.

En el Grupo J, Bélgica goleó 6-0 a Liechtenstein en Vaduz, con un doblete de Youri Tielemans (46, 70 de penal), y goles de Maxim De Cuyper (29), Arthur Theate (60), Kevin De Bruyne (62) y Malick Fofana (90+1).

Gales venció 1-0 a Kazajistán con un gol de Kieffer Moore. Gales lidera el grupo con siete puntos, seguida por Macedonia del Norte (cuatro puntos) y Bélgica (tres puntos).

Próximos pasos

Alemania buscará recuperarse en Colonia ante Irlanda del Norte, un rival que mostró solidez en Luxemburgo. Eslovaquia enfrentará a Luxemburgo el 7 de septiembre en Dudelange. Con solo cuatro equipos por grupo, cada partido es crucial para asegurar el boleto directo al Mundial 2026 o un lugar en los playoffs de marzo de 2026.