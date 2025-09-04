España inicia con triunfo contundente la clasificación al Mundial 2026

La selección de España inició con paso firme su camino hacia el Mundial de 2026 tras imponerse 0-3 a Bulgaria en Sofía, en la primera jornada de la fase de clasificación. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente resolvió el encuentro en la primera mitad con goles de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino, que sentenciaron un compromiso en el que el rival apenas generó peligro.

El partido comenzó con España mostrando superioridad en la posesión y en el dominio territorial. El primer gol llegó en el minuto cinco, tras una jugada iniciada por Huijsen con un cambio de frente hacia Lamine Yamal. El balón terminó en los pies de Zubimendi, quien habilitó a Oyarzabal para que definiera ante el portero búlgaro Vutsov. El atacante de la Real Sociedad alcanzó así su undécima anotación con la selección bajo el mando de De la Fuente.

Poderío de España desnuda a Bulgaria

España mantuvo la presión y generó varias oportunidades, aunque también sufrió un aviso de Bulgaria, cuando un remate de Kirilov se estrelló en el poste tras desviarse en Pedro Porro. La respuesta española fue inmediata y, en el minuto 29, Cucurella marcó con un potente disparo desde fuera del área, convirtiendo su primer gol como internacional absoluto.

El dominio se consolidó poco después. A los 37 minutos, Mikel Merino anotó el tercero con un cabezazo tras un córner ejecutado por Lamine Yamal. El propio mediocampista estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero su remate fue despejado sobre la línea por un defensor búlgaro. Con el 0-3, España se retiró al vestuario con el encuentro prácticamente resuelto.

Control en el complemento

En la segunda mitad, el seleccionador español realizó modificaciones para rotar y dar descanso a sus jugadores. Pau Cubarsí ingresó por Le Normand, mientras que Rodrigo Hernández y Dani Carvajal sumaron minutos en su regreso tras lesión. También entraron Dani Olmo y el debutante Jesús Rodríguez, que reemplazó a Lamine Yamal.

España mantuvo el control en el complemento y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo de Merino que impactó en el larguero. Sin embargo, el ritmo disminuyó con el paso de los minutos y el marcador no volvió a moverse.

Con esta victoria, España lidera el Grupo E junto a Turquía, que venció 2-3 a Georgia como visitante. El próximo partido de la selección española será precisamente frente al combinado turco, duelo en el que buscará mantener su invicto en la fase de clasificación.