Compártelo con tus amigos:

La ecuatoriana Carolina Romo, creadora de contenido y graduada en comunicación social, celebró recientemente 31 años de vida mientras continúa triunfando en redes sociales , un mundo que le permitió alcanzar la fama y superar obstáculos que enfrentó en sus inicios en la televisión.

Carolina saltó a la fama gracias a los videos de Exponiendo infieles, un formato que acumula miles de visitas. Sin embargo, tras sentir que su carrera se estancaba en Ecuador , decidió mudarse a México, donde la industria de las redes sociales es más valorada y los influencers disfrutan de mejores oportunidades económicas.

En una entrevista reciente, Carolina confesó que al principio le costaba lidiar con las críticas y hate en redes sociales, llegando incluso a llorar por algunos comentarios. “Hoy por hoy, no me interesa. Soy consciente de que los haters, al igual que los fans, son necesarios en esta profesión ”, afirmó.

Carolina Romo: “Si ese era el precio, no lo quería”

La influencer supo desde los siete años que quería ser periodista. Sin embargo, sus intentos por ingresar a la televisión estuvieron marcados por desilusiones. Reveló haber recibido propuestas indecentes por parte de productores y ejecutivos en dos ocasiones diferentes, experiencias que describió como decepcionantes.

“Una vez un productor de televisión me dijo que quería tener algo conmigo y que, si accedía, me pondría en televisión, que lo pensara. No tenía nada que pensar. Le envié un mensaje diciéndole que no estaba interesada y que esa no era la manera en la que yo quería ingresar a la televisión. Si ese era el precio, no lo quería”.

“Me parecía muy injusto que alguien que estudia cuatro años, invierte dinero, tiempo y esfuerzo, se dé cuenta de que eso no basta”, dijo. Sin embargo, destacó que estas experiencias no le quitaron el sueño, sino que la impulsaron a buscar su propio camino en las redes sociales.

Carolina también habló sobre cómo mantiene su apariencia joven. Además de cuidar su alimentación, evitar el alcohol y el cigarrillo, confesó haberse sometido a algunos procedimientos estéticos, como una rinoplastia, aumento de busto y una lipo transferencia tras su embarazo.

“Ahora me encanta mi cuerpo y cómo me veo. Antes era muy delgada, pero después de mi bebé empecé a entrenar y subí de peso. Me siento feliz con mi apariencia”, aseguró.