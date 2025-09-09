Un nuevo estudio descarta efectos neurológicos tras anestesia breve en bebés

Un nuevo ensayo clínico realizado en el Hospital Universitario Nacional de Seúl concluye que la anestesia general breve durante una cirugía no genera efectos negativos en el desarrollo neurológico de bebés y niños pequeños. Los resultados fueron publicados por la revista científica Anesthesiology, órgano oficial de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos (ASA).

Una estrategia equilibrada de anestesia sin efectos adversos

El estudio, liderado por el doctor Ji-Hyun Lee, evaluó el impacto de la anestesia en el desarrollo neurológico infantil tras procedimientos quirúrgicos cortos. Se compararon dos grupos de niños menores de dos años. Uno recibió solo sevoflurano (anestésico inhalado). El otro fue tratado con una estrategia equilibrada, que combinó una dosis más baja de sevoflurano con dexmedetomidina (sedante intravenoso) y remifentanilo (opioide de acción corta).

Ambos grupos fueron sometidos a cirugías con una duración inferior a 90 minutos. A los 30 meses de edad, los niños fueron evaluados en términos de inteligencia no verbal y comportamiento infantil, mediante pruebas estandarizadas e informes parentales.

Resultados preliminares: sin diferencias en desarrollo cognitivo

Los datos obtenidos de 343 niños mostraron que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a coeficiente intelectual, lenguaje y comportamiento. Aunque la estrategia equilibrada logró reducir el uso de sevoflurano, esto no se tradujo en ventajas mensurables en el desarrollo neurológico a corto plazo.

“Estos hallazgos respaldan la evidencia existente que sugiere que es improbable que una breve exposición a la anestesia provoque un deterioro clínicamente significativo del desarrollo neurológico”, señalaron los autores en el artículo científico.

Un avance frente a preocupaciones previas

El estudio responde a preocupaciones originadas en investigaciones previas en animales, que advertían sobre la posible neurotoxicidad de los anestésicos generales en etapas tempranas del desarrollo. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió advertencias sobre los posibles riesgos. Estos riesgos estaban relacionados con la exposición prolongada o repetida a anestésicos en niños menores de 3 años.

Sin embargo, estudios clínicos en humanos, como el ensayo GAS y ahora este nuevo ensayo coreano, sugieren que una exposición única y breve no tiene consecuencias negativas evidentes para el desarrollo neurológico.

Perspectivas y próximos pasos

Aunque los resultados actuales son considerados preliminares, representan una evidencia tranquilizadora para profesionales de la salud y familias. Los investigadores del estudio han anunciado que se realizará un seguimiento a largo plazo cuando los niños cumplan cinco años. Habrá una evaluación completa del coeficiente intelectual y otras áreas del desarrollo cognitivo.

Hasta entonces, los datos actuales permiten reforzar la confianza clínica en el uso responsable y breve de anestesia general en pacientes pediátricos que requieren cirugía.