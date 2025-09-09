Trucos y métodos para encontrar tu teléfono cuando está en modo silencio

Perder el móvil en casa puede ser frustrante, especialmente si está en modo silencio. Sin embargo, usuarios de iPhone cuentan con un ajuste poco conocido que permite hacer sonar el dispositivo, y tanto Apple como Google ofrecen herramientas oficiales para encontrar un teléfono silenciado, siempre que esté encendido y conectado a internet.

Excepción por emergencia: el truco viral para usuarios de iPhone

La creadora de contenido Carol Méndez (@familialeonymas) compartió en TikTok un truco útil para usuarios de iPhone que deseen encontrar su dispositivo incluso si está en silencio. El método consiste en configurar un contacto de confianza con la opción “Excepción por emergencia“.

Para activar esta función, se deben seguir estos pasos:

Abrir la ficha del contacto desde la app Teléfono o Contactos.

desde la app Teléfono o Contactos. Pulsar en “ Editar “.

“. Entrar en la opción de “ tono de llamada “.

“. Activar la casilla “excepción por emergencia”.

Con esta configuración, si esa persona específica realiza una llamada, el iPhone sonará aunque esté en silencio, lo que puede resultar muy útil en el entorno doméstico.

Méndez recomienda asignar esta excepción a alguien cercano —como la pareja, compañero de piso o un familiar— ya que es más probable que esa persona esté disponible para ayudar a localizar el móvil cuando se pierde en casa.

Cómo localizar el móvil con herramientas oficiales

Además del truco mencionado, tanto Apple como Google disponen de servicios oficiales que permiten encontrar un dispositivo extraviado o perdido, incluso cuando está en modo silencio.

iPhone: con iCloud o la app “Buscar”

Para dispositivos Apple, se puede utilizar la app Buscar (Find My) o acceder desde un navegador a icloud.com/find.

Pasos:

Iniciar sesión con el Apple ID vinculado al teléfono.

vinculado al teléfono. Seleccionar el dispositivo perdido.

perdido. Pulsar en “Reproducir sonido“.

Esto hará que el iPhone emita una alerta sonora, sin importar si está en silencio o con el volumen bajo.

Android: con “Encontrar mi dispositivo” de Google

En móviles con sistema operativo Android, la herramienta oficial es google.com/android/find. También está disponible en formato app bajo el nombre “Encontrar mi dispositivo”.

Pasos:

Iniciar sesión con la cuenta de Google asociada al móvil.

asociada al móvil. Seleccionar el dispositivo.

Pulsar la opción “Reproducir sonido”.

El móvil sonará durante cinco minutos, incluso si está silenciado o en modo vibración.

Requisitos y funciones adicionales

Para que estas herramientas funcionen correctamente, es necesario que:

El dispositivo esté encendido .

. Tenga acceso a internet (vía Wi-Fi o datos móviles).

(vía Wi-Fi o datos móviles). Esté activada la función de localización.

En el caso de Samsung, la app SmartThings Find permite incluso localizar teléfonos apagados, siempre que se haya activado previamente la opción de búsqueda sin conexión.

Además, tanto Google como Apple ofrecen la posibilidad de visualizar la última ubicación conocida del dispositivo, lo cual resulta útil cuando el móvil está sin batería o desconectado de la red.

Conclusión

Tanto con trucos como el de la “excepción por emergencia” en iPhone, como con las herramientas oficiales de Apple y Google, es posible localizar un teléfono silenciado de forma rápida y eficaz. Estas funciones no solo ahorran tiempo, sino que también pueden prevenir la pérdida definitiva del dispositivo.