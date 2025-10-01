OpenAI eleva el nivel con Sora 2, su IA que crea videos realistas y potencia una nueva aplicación social.

OpenAI presentó su innovador modelo de inteligencia artificial para generación de videos, Sora 2, el cual potencia una nueva aplicación social que revoluciona la creación y descubrimiento de contenido digital. La herramienta combina creatividad y realismo con avances que refuerzan la interacción de los usuarios.

Sora 2 no solo genera imágenes realistas. Ahora añade paisajes sonoros con gran fidelidad, sincroniza diálogos y efectos de sonido, y mejora la simulación de leyes físicas, logrando recreaciones impresionantes como rutinas de atletas olímpicos o jugadas de baloncesto.

OpenAI impulsa la creación con Sora 2

La compañía destacó que Sora 2 permite un mayor control, ya que sigue instrucciones complejas con múltiples tomas. Esto lo convierte en un sistema más preciso que la versión anterior.

Al mismo tiempo, OpenAI anunció el lanzamiento de la aplicación social Sora, disponible en iOS y diseñada para que los usuarios generen, remezclen y descubran videos impulsados por esta tecnología avanzada.

Aplicación social y funciones interactivas

Entre las innovaciones destaca la opción de cameos, donde los usuarios pueden cargar su imagen y aparecer en cualquier escena generada con Sora 2. Según la empresa, los participantes mantienen “control total” de sus datos y pueden eliminar videos en cualquier momento.

Además, la app incluye un feed personalizable para descubrir contenido. Con nuevos algoritmos de recomendación configurables mediante lenguaje natural, la compañía asegura priorizar la creación frente al consumo y combatir el llamado doomscrolling.

Seguridad y límites para adolescentes

OpenAI incluyó controles de bienestar con encuestas periódicas para que los usuarios ajusten su experiencia. También agregó límites en la creación y visualización de videos para adolescentes, junto con filtros adicionales en cameos y mecanismos de detección del acoso.

La aplicación Sora para iOS ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, aunque por ahora se necesita una invitación para acceder y comenzar a experimentar con sus funciones.