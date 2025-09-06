Nubia Air: el nuevo smartphone de ZTE que combina diseño y resistencia extrema

El fabricante tecnológico ZTE presentó oficialmente el nubia Air, un smartphone ultradelgado que combina diseño minimalista con batería de gran capacidad y alta resistencia. Este modelo resiste caídas, inmersiones de hasta 1,5 metros y chorros de agua a 80 grados, lo que lo posiciona como un dispositivo robusto.
El nubia Air se integra al mercado de smartphones de gama media, apostando por un perfil delgado de apenas 6,7mm y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Su diseño busca conquistar a usuarios que valoran estética, potencia y durabilidad.
Pantalla AMOLED y máxima protección
El nubia Air incorpora una pantalla de 6,78 pulgadas con panel AMOLED de resolución 1,5K y tasa de refresco de 120Hz. Además, integra el resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i, que aumenta la protección ante caídas sobre superficies rugosas.
Este smartphone cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza protección contra polvo, agua e incluso chorros a alta temperatura. Está fabricado en aleación de aluminio, con un marco un 30% más robusto probado en más de 6.000 caídas continuas.
Nubia Air: potencia, memoria y batería de alto rendimiento
El nubia Air incluye un procesador de ocho núcleos, 8GB de RAM ampliables hasta 20GB gracias a la memoria virtual y un almacenamiento interno de 256GB. Además, la batería de 5.000mAh supera los mil ciclos de carga.
Este smartphone ZTE integra tecnología de ahorro energético con IA, ofreciendo autonomía superior. Con ello, se convierte en una opción ideal para quienes buscan rendimiento y durabilidad sin sacrificar diseño.
Cámaras con inteligencia artificial
El sistema de cámara del nubia Air presenta un sensor principal de 50MP acompañado de funciones de IA que estabilizan vídeos y optimizan fotos en baja luz. Incluye herramientas avanzadas como Magic Editor y Magic Eraser.
Gracias a estas funciones, los usuarios podrán obtener imágenes más nítidas y creativas. El nubia Air se perfila como un aliado en fotografía móvil para redes sociales y creación de contenido.
Experiencia de usuario mejorada
Entre sus innovaciones destaca nubia linkfree, que permite realizar llamadas y enviar mensajes vía Bluetooth incluso sin conexión a la red. También integra el códec HiFi 4 DSP, que garantiza un audio de alta fidelidad.
El dispositivo cuenta con cancelación de ruido con IA, doble micrófono y cancelación de eco AI 3.0. Además, incorpora un sensor de huellas bajo pantalla para desbloqueo rápido y seguro con un solo toque.
Integración de Google Gemini y disponibilidad
El nubia Air incluye el asistente Gemini de Google, que habilita funciones como búsqueda visual Rodea y traducción en tiempo real durante llamadas. Esto refuerza su enfoque en productividad y conectividad inteligente.
Este nuevo smartphone de ZTE estará disponible en Latinoamérica desde octubre en dos colores: Streamer Black y Titanium Desert. Con estas prestaciones, promete competir con fuerza en el segmento de gama media.