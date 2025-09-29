Microsoft estrena el Modo Agente en Office para crear documentos y hojas de cálculo con solo una instrucción.

Microsoft ha anunciado el lanzamiento del Modo Agente en Office. Esta es una herramienta de inteligencia artificial (IA) que transforma la creación de documentos y hojas de cálculo con un solo comando.

La compañía asegura que este Modo Agente en Excel y Word permite a los usuarios delegar tareas complejas. Así, agiliza procesos de escritura, organización de datos y presentaciones.

Microsoft potencia la productividad con IA

Los nuevos modelos de Copilot incorporan capacidades de razonamiento que elevan la productividad. Ayudan a generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de alta calidad con instrucciones simples.

Este Modo Agente de Microsoft también llegará pronto a PowerPoint, ampliando las opciones para quienes buscan crear presentaciones inteligentes con un enfoque automatizado y guiado.

Modo Agente en Excel: “hablar Excel de forma nativa”

Con el Modo Agente en Excel, cualquier usuario puede trabajar como un experto, gracias a modelos de OpenAI que simplifican cálculos, fórmulas y análisis.

Microsoft explica que el sistema permite “hablar Excel de forma nativa”, con resultados avanzados y evaluaciones automáticas. También se incluye resolución de problemas que antes requerían conocimientos técnicos especializados.

Casos prácticos en Excel con inteligencia artificial

El Modo Agente responde a peticiones como elegir la fórmula adecuada, generar nuevas hojas, crear visualizaciones y validar resultados con resúmenes detallados.

Ejemplos incluyen informes financieros, calculadoras de préstamos o la creación de presupuestos personales, todo mediante simples instrucciones en lenguaje natural dentro de la plataforma.

Modo Agente en Word: escritura dinámica e interactiva

El Modo Agente en Word “convierte la creación de documentos en una experiencia de escritura dinámica e interactiva”. Así lo resaltó la propia Microsoft en su anuncio oficial.

Los usuarios solo deben describir al asistente Copilot lo que necesitan. La herramienta redacta, resume, compara informes y hasta mejora el estilo de redacción.

Estilos nativos y sugerencias inteligentes en Word

Además de redactar, el Modo Agente en Word sugiere cambios de formato y corrige títulos. También facilita la actualización de informes con datos actualizados de manera automática.

De este modo, la IA ajusta estilos, encabezados y detalles visuales, optimizando el flujo de trabajo de profesionales, estudiantes y equipos de empresas.

Agente de Office en Copilot

El nuevo Agente de Office en Copilot permite generar presentaciones de PowerPoint. También puede generar documentos de Word a través de un sistema de chat con lenguaje natural.

“Crea un resumen de las cinco tendencias principales en el mercado de ropa deportiva” es un ejemplo de comando que transforma el proceso creativo.

Presentaciones elegantes con apoyo en la web

Este Agente de Office permite definir longitud, diseño visual, temas clave y público objetivo. Además, integra investigación web para añadir información confiable.

Con generación de código, produce presentaciones y documentos listos para compartir, que los usuarios pueden perfeccionar en colaboración con el mismo agente.

Disponibilidad del Modo Agente de Microsoft

El Modo Agente en Copilot para Excel y Word ya está disponible para usuarios con licencia de Microsoft 365 Copilot en el programa Frontier.

Por su parte, el Agente de Office está habilitado para suscriptores de Microsoft 365 Personal y Familiar en Estados Unidos, de manera progresiva.