¡El móvil que todos quieren! Honor 400 Smart con batería increíble y botón IA

Honor presenta su nuevo teléfono móvil Honor 400 Smart. Este dispositivo destaca por su batería de 6.500 mAh, que garantiza una autonomía completa durante todo el día. Además, incluye un botón que permite activar funciones instantáneas de inteligencia artificial (IA), como la traducción y la creación asistida por esta tecnología.
La compañía define al Honor 400 Smart como una referencia en el mercado. Este modelo refleja el compromiso de Honor de ofrecer móviles prácticos y con múltiples funciones que satisfacen a consumidores que buscan una buena relación calidad-precio.
Batería de alta duración y carga rápida
El Honor 400 Smart incorpora una batería con estructura de doble celda que mejora la duración y la seguridad. Este diseño incluye supervisión multipunto de temperatura, permitiendo su uso en rangos que van de -20 a 55 grados. También cuenta con carga rápida por cable Honor SuperCharge de 35 W.
La batería conserva más del 80% de su capacidad tras cinco años de uso, asegurando así una larga vida útil. Esta característica fortalece la autonomía de este teléfono móvil, importante para usuarios con demandas prolongadas de energía.
Honor 400 Smart: botón Instant AI y funciones inteligentes
Este dispositivo ofrece un botón Instant AI para facilitar la interacción con la inteligencia artificial. Con un solo clic, se puede abrir una aplicación personalizada o realizar una limpieza en segundo plano. La pulsación prolongada activa funciones avanzadas como la traducción y la creación con IA.
El Honor 400 Smart incluye MagicOS 9.0 basado en Android 15. Entre sus funciones inteligentes destacan Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y Google Gemini Assistant. También incorpora herramientas de edición con IA, como AI Outpainting, AI Upscale y AI Cutout.
Rendimiento mejorado y amplio almacenamiento
El nuevo móvil integra el procesador Snapdragon 6s Gen 3, que ofrece un aumento considerable en fluidez y rendimiento gráfico. La GPU mejora en un 84% respecto a la generación anterior, complementada por la tecnología RAM Turbo con 4 GB físicos y 4 GB virtuales.
Cuenta con hasta 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para almacenar unas 150.000 fotos o más. Este espacio favorece a usuarios que requieren gran capacidad para multimedia y aplicaciones.
Protección avanzada contra caídas
Honor ha equipado su teléfono con certificación ‘SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance’. Esto garantiza soporte para caídas desde hasta 1,8 metros, un dato clave para la durabilidad del dispositivo.
El diseño incluye esquinas reforzadas, estructura tipo “chaleco antibalas”, arquitectura de amortiguación y fuerza descentralizada. Estas características aseguran protección frente a impactos cotidianos.
Disponibilidad y colores del Honor 400 Smart
El Honor 400 Smart 5G está disponible en dos colores: plata y negro. Este lanzamiento completa la oferta de la marca con un modelo que combina batería durable, IA avanzada y resistencia física.