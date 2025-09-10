¿El iPhone 17 Pro Max superará los 3 mil dólares en Ecuador?

Apple presentó el iPhone 17 Pro y Pro Max este 9 de septiembre en Europa, con precios desde 1 319 € hasta 2 469 €, y en Ecuador el costo aumentará entre 20 y 30 % por impuestos de importación, IVA y tasas de cambio, impactando a los consumidores desde el lanzamiento.
Precios oficiales en Europa
De acuerdo con Applesfera, los precios confirmados en España son los siguientes:
-
iPhone 17 Pro: 256 GB (1 319 €), 512 GB (1 569 €), 1 TB (1 819 €)
-
iPhone 17 Pro Max: 256 GB (1 469 €), 512 GB (1 719 €), 1 TB (1 969 €), 2 TB (2 469 €)
Las reservas inician el 12 de septiembre y la disponibilidad en tiendas será el 19 de septiembre. Estos valores reflejan mejoras en cámaras, baterías y procesadores más avanzados.
Impacto en el mercado ecuatoriano
Históricamente, el precio de los iPhones en Ecuador supera entre 20 % y 30 % al europeo. El iPhone 16 Pro, que costaba 1 219 € en España, llegó al país por valores entre $1 800 y $2 000.
Con este antecedente, se estima que el iPhone 17 Pro podría alcanzar entre $1 600 y $1 800, mientras que el iPhone 17 Pro Max oscilaría entre $1 800 y $2 500, dependiendo del almacenamiento y la tasa de cambio vigente. Este ajuste refuerza el carácter premium del dispositivo en el mercado nacional.
Novedades del iPhone 17
El iPhone 17 presenta mejoras clave en potencia, diseño y fotografía. Entre las principales características destacan:
-
Chip A19
-
Apple Intelligence
-
Sistema operativo iOS 26
-
Cámara principal de 48 MP (predeterminada 24 MP) y frontal de 18 MP
-
Función Center Stage con inteligencia artificial
-
Pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas
-
Ceramic Shield2 contra arañazos
-
Revestimiento antirreflectante de siete capas
-
Experiencia de juegos ProMotion de 120 Hz
-
Batería con diez minutos de carga para ocho horas de video
Características del iPhone 17 Pro
Este modelo se distingue por un diseño más resistente, batería optimizada y un sistema avanzado de disipación de calor. Incluye:
-
Chip A19 Pro
-
Sistema operativo iOS 26
-
Diseño Unibody de aluminio
-
Tres cámaras traseras de 48 MP con zoom mejorado
-
Teleobjetivo de 200 mm
-
Sistema ProRes RAW para video
-
Comunicación vía satélite y eSIM
-
GPU de seis núcleos y CPU con 40 % más rendimiento
-
Función Center Stage con IA
-
Hasta 33 horas de reproducción de video
iPhone 17 Pro Max: el más potente
El modelo Pro Max ofrece especificaciones similares al Pro, pero con pantalla y batería ampliadas:
-
Chip A19 Pro
-
Sistema operativo iOS 26
-
Diseño Unibody de aluminio
-
Batería con hasta 39 horas de reproducción de video
-
Cámara Fusion principal de 48 MP
-
Pantalla de 6,9 pulgadas
Contexto del mercado
El incremento de precios responde a factores globales como el aumento en los costos de componentes, la integración de inteligencia artificial y mejoras en procesadores. En Ecuador, el impacto se multiplica por impuestos de importación y un mercado dolarizado que depende del tipo de cambio del euro.
El lanzamiento refuerza a Apple como líder en innovación tecnológica, pero posiciona a los modelos Pro y Pro Max en un rango exclusivo para usuarios con alta capacidad adquisitiva.