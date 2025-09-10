COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

¿El iPhone 17 Pro Max superará los 3 mil dólares en Ecuador?

Apple lanzó el iPhone 17 Pro y Pro Max con precios más altos en Europa. En Ecuador, los consumidores pagarán aún más debido a impuestos e importaciones.
3 minutos de lectura
La llegada del iPhone 17 implicará un ajuste directo en los bolsillos de los consumidores ecuatorianos.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del...

[email protected]

Apple presentó el iPhone 17 Pro y Pro Max este 9 de septiembre en Europa, con precios desde 1 319 € hasta 2 469 €, y en Ecuador el costo aumentará entre 20 y 30 % por impuestos de importación, IVA y tasas de cambio, impactando a los consumidores desde el lanzamiento.

Precios oficiales en Europa

De acuerdo con Applesfera, los precios confirmados en España son los siguientes:

  • iPhone 17 Pro: 256 GB (1 319 €), 512 GB (1 569 €), 1 TB (1 819 €)

  • iPhone 17 Pro Max: 256 GB (1 469 €), 512 GB (1 719 €), 1 TB (1 969 €), 2 TB (2 469 €)

Las reservas inician el 12 de septiembre y la disponibilidad en tiendas será el 19 de septiembre. Estos valores reflejan mejoras en cámaras, baterías y procesadores más avanzados.

Impacto en el mercado ecuatoriano

Históricamente, el precio de los iPhones en Ecuador supera entre 20 % y 30 % al europeo. El iPhone 16 Pro, que costaba 1 219 € en España, llegó al país por valores entre $1 800 y $2 000.

Con este antecedente, se estima que el iPhone 17 Pro podría alcanzar entre $1 600 y $1 800, mientras que el iPhone 17 Pro Max oscilaría entre $1 800 y $2 500, dependiendo del almacenamiento y la tasa de cambio vigente. Este ajuste refuerza el carácter premium del dispositivo en el mercado nacional.

Novedades del iPhone 17

El iPhone 17 presenta mejoras clave en potencia, diseño y fotografía. Entre las principales características destacan:

  • Chip A19

  • Apple Intelligence

  • Sistema operativo iOS 26

  • Cámara principal de 48 MP (predeterminada 24 MP) y frontal de 18 MP

  • Función Center Stage con inteligencia artificial

  • Pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas

  • Ceramic Shield2 contra arañazos

  • Revestimiento antirreflectante de siete capas

  • Experiencia de juegos ProMotion de 120 Hz

  • Batería con diez minutos de carga para ocho horas de video

Características del iPhone 17 Pro

Este modelo se distingue por un diseño más resistente, batería optimizada y un sistema avanzado de disipación de calor. Incluye:

  • Chip A19 Pro

  • Sistema operativo iOS 26

  • Diseño Unibody de aluminio

  • Tres cámaras traseras de 48 MP con zoom mejorado

  • Teleobjetivo de 200 mm

  • Sistema ProRes RAW para video

  • Comunicación vía satélite y eSIM

  • GPU de seis núcleos y CPU con 40 % más rendimiento

  • Función Center Stage con IA

  • Hasta 33 horas de reproducción de video

iPhone 17 Pro Max: el más potente

El modelo Pro Max ofrece especificaciones similares al Pro, pero con pantalla y batería ampliadas:

  • Chip A19 Pro

  • Sistema operativo iOS 26

  • Diseño Unibody de aluminio

  • Batería con hasta 39 horas de reproducción de video

  • Cámara Fusion principal de 48 MP

  • Pantalla de 6,9 pulgadas

Contexto del mercado

El incremento de precios responde a factores globales como el aumento en los costos de componentes, la integración de inteligencia artificial y mejoras en procesadores. En Ecuador, el impacto se multiplica por impuestos de importación y un mercado dolarizado que depende del tipo de cambio del euro.

El lanzamiento refuerza a Apple como líder en innovación tecnológica, pero posiciona a los modelos Pro y Pro Max en un rango exclusivo para usuarios con alta capacidad adquisitiva.

