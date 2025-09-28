El egoísmo desde la psicología: rasgos y efectos en las relaciones

El egoísmo, entendido como priorizar habitualmente el propio interés por encima del de los demás, puede desgastar relaciones y generar conflictos, según la psicóloga Vanessa Armendáriz. La especialista explica que los rasgos que definen este comportamiento, sus manifestaciones en la vida cotidiana y cómo diferenciarlo del autocuidado, ofreciendo claridad sobre un patrón que puede dejar a quien lo practica más aislado de lo esperado.

Asimismo, define el egoísmo como “priorizar de forma habitual el propio interés, incluso cuando perjudica a otros”. Aclara que no debe confundirse con el autocuidado, y hace hincapié a que se refiere a atenderse sin dañar a nadie. Por ejemplo, decir “hoy no me puedo quedar mucho tiempo en la fiesta porque necesito descansar” refleja autocuidado, mientras que insistir en “se hace lo que yo quiero y a mi modo” es egoísmo.

Egoísmo vs. autocuidado: una línea clara

Armendáriz subraya que el llamado “egoísmo sano” es en realidad asertividad o autocuidado, como decir “no” a un favor ofreciendo una alternativa o proteger el propio tiempo sin manipular a otros.

En cambio, el egoísmo problemático busca el beneficio personal a costa de los demás. Ejemplos incluyen cambiar de canal en pareja sin consultar porque “mi serie es más interesante” o atribuirse un éxito colectivo en el trabajo diciendo “lo saqué adelante yo”. Estos comportamientos, según la especialista reflejan una mentalidad donde el propio interés prevalece sin considerar el impacto en otros.