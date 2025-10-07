Cinco plantas resistentes ideales para quienes olvidan regarlas

El jardinero y divulgador español Ignacio Guío, conocido en redes sociales como @ignacioguio, compartió el 5 de octubre de 2025 una lista de cinco plantas ideales para interiores, capaces de sobrevivir entre 10 y 15 días sin agua, dirigidas a quienes desean mantener su hogar verde con el mínimo esfuerzo.

Plantas que resisten el olvido y la sequía

Guío explicó que muchas especies han desarrollado la capacidad de almacenar agua en sus hojas o raíces, lo que les permite mantenerse sanas incluso con descuidos prolongados. Según el experto, estas plantas “se recuperan con facilidad tras periodos de sequía leve” y pueden conservar su color y firmeza durante semanas.

Tener vegetación en casa no solo mejora la estética, sino también el bienestar. Está comprobado que las plantas ayudan a purificar el aire y reducir el estrés, además de aportar un toque acogedor a cualquier espacio.

Sin embargo, mantenerlas en buen estado suele ser un desafío para quienes olvidan regar o no disponen de tiempo suficiente. Por ello, Guío recomienda especies adaptadas a la falta de riego y luz directa.

Sansevieria y Dracaena: resistentes y purificadoras

Entre las más resistentes figura la Sansevieria trifasciata ‘Moonshine’, una planta de hojas largas y carnosas que retiene agua y soporta ambientes con poca iluminación. Es, además, una de las mejores opciones para principiantes, pues purifica el aire y requiere muy pocos cuidados.

Otra especie destacada es la Dracaena marginata, reconocible por sus finas hojas verdes con bordes rojizos. Guío señala que cuanto más grande sea la maceta, más tiempo podrá pasar sin riego. En macetas pequeñas, basta con asegurarse de que la tierra no se seque completamente.

“El único síntoma de falta de agua será que las puntas se tornen marrones o que alguna hoja se caiga desde la base”, explica el especialista.

Zamioculcas y Monstera: verdes todo el año

La Zamioculcas zamiifolia, también conocida como ZZ plant, es considerada la “reina de la resistencia”. En su video, Guío muestra cómo esta planta puede permanecer casi un mes sin agua y seguir generando nuevos brotes. Su sistema radicular almacena humedad y nutrientes, lo que la convierte en una de las especies más tolerantes al abandono.

Otra opción popular es la Monstera adansonii, una versión de hojas más pequeñas de la conocida Monstera deliciosa. Su estructura flexible y capacidad de adaptación la hacen ideal para espacios interiores con luz media o indirecta.

Strelitzia y suculentas: belleza tropical de bajo mantenimiento

La Strelitzia nicolai, con su follaje grande y brillante, aporta un toque tropical y puede regarse cada veinte días sin problema. Aun con poca atención, continúa desarrollando hojas nuevas y mantiene su porte elegante.

Finalmente, las suculentas son la opción más práctica para quienes buscan plantas casi indestructibles. Están biológicamente diseñadas para retener agua en sus hojas y tallos, lo que les permite sobrevivir largos periodos de sequía sin perder vitalidad.

Guío concluye que elegir este tipo de especies facilita mantener el hogar verde sin estrés: “Solo necesitan un poco de luz, espacio y riego ocasional para mantenerse vivas y bellas durante años”.

Las plantas resistentes al olvido son una excelente alternativa para decorar espacios interiores sin demandar demasiado tiempo. Además de su bajo mantenimiento, contribuyen al bienestar ambiental y emocional de quienes las disfrutan en casa.