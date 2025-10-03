Violencia en Santo Domingo: tiroteo en el peaje dejó dos fallecidos y dos heridos

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido este viernes 3 de octubre en el sector del peaje de la vía Quito, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho ocurrió alrededor de las 11h55, cuando sicarios interceptaron a un vehículo y dispararon múltiples veces contra sus ocupantes.

El ataque en el sector del peaje

De acuerdo con versiones del coronel Eduardo Ricaurte de la Policía Nacional, un vehículo con cuatro ocupantes resultó interceptado por otro automotor en las inmediaciones del peaje del kilómetro 88. Desde allí, sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabra.

El ataque dejó como saldo inmediato dos fallecidos y dos heridos, quienes resultaron trasladados a una casa de salud cercana. Las víctimas mortales no habían sido identificadas al cierre de esta edición.

El hecho causó alarma entre conductores y comerciantes que transitaban la zona. Ocurrió a plena luz del día y frente a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), donde suelen mantenerse controles de rutina.

Reacción policial y primeras capturas

Tras la balacera, los presuntos responsables huyeron en un vehículo tipo Kia Sportage. Sin embargo, gracias a un operativo inmediato, el automotor se localizó en el baipás Quito–Quevedo.

En el procedimiento se aprehendió a Cristofer G. A., sospechoso que registra antecedentes por tenencia y porte de armas de fuego en 2023. El vehículo tenía reporte de robo en Quito, fechado el 7 de septiembre de 2025.

Las autoridades confirmaron que continúan las investigaciones para dar con todos los implicados. Unidades de inteligencia y Criminalística permanecen desplegadas en el sector para recoger evidencias y testimonios.

Contexto de violencia en carreteras y peajes

El ataque registrado en el peaje de Santo Domingo se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en carreteras del país, donde la delincuencia organizada ha intensificado sus operaciones. En lo que va del año se registran 115 muertes violentas en la provincia. Varios de los ataques han sido múltiples.

Voces y seguridad ciudadana

Habitantes de la zona expresaron preocupación por la violencia ocurrida en un lugar con constante presencia policial.

La Policía Nacional, a través de la Subzona Santo Domingo, reiteró su compromiso de trabajar contra la delincuencia organizada. “Se han desplegado unidades especializadas para ubicar al resto de implicados y fortalecer el control en las vías”, indicó un vocero oficial.

Las investigaciones avanzan para esclarecer el hecho y ubicar a los responsables (31).