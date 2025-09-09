Violencia en Babahoyo: sicarios irrumpen en velorio y dejan dos víctimas mortales

Dos mujeres fueron asesinadas y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque armado en velorio ocurrido la tarde del lunes 8 de septiembre en la ciudadela Muñoz Rubio, en Babahoyo. Según la Policía, dos de los heridos serían el objetivo de los sicarios, quienes dispararon frente a decenas de asistentes al sepelio.

Ataque armado en velorio

El velorio de Klever Enrique Guayano Guerrero, de 45 años, se transformó en una escena de horror.

Ibania Jazmín Olvera Guerrero, de 32 años, y Noemí Monserrate Monar, de 25, se encontraban en la parte externa de la casa cuando dos sicarios abrieron fuego.

Ambas recibieron impactos de bala y fallecieron poco después, mientras los asistentes corrían para salvar sus vidas.

El ataque dejó además tres heridos: Jonathan M. (50), Virmania L. (31) y Nelson C. (47). De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos de ellos serían el verdadero blanco de los sicarios.

Ataque armado en velorio: detención de sospechosos armados

El coronel Jorge Alejandro Borja, comandante de Policía de Los Ríos, informó que los responsables llegaron en motocicleta. Tras estacionarla, caminaron hasta la vivienda y dispararon a sangre fría contra el grupo reunido. Después huyeron hacia la parroquia Barreiro.

Tras cuatro horas de operativos, los uniformados localizaron a los presuntos responsables en una vivienda de difícil acceso. Allí detuvieron a Erwin P. (19 años) y a un adolescente de 17. En su poder tenían dos armas de fuego, una pistola y un revólver, además de prendas de vestir que habrían usado durante el ataque.

Contexto de violencia en Los Ríos

El comandante Borja señaló que el ataque no fue un hecho aislado. “No son muertes fortuitas, se trata de enfrentamientos entre bandas delictivas como Lobos y Choneros”, declaró.

El doble crimen se cometió en el velorio de Guayano Guerrero, asesinado junto a Adonis Alexis Suárez Macías dos días antes en el recinto La Reserva, parroquia Febres Cordero.

En ese primer ataque, 12 hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra ambos. El segundo episodio, ocurrido en el velorio, confirmaría la existencia de vendettas entre grupos criminales.

Babahoyo, un cantón golpeado

Hasta agosto de este año, Babahoyo registra 279 muertes violentas, según datos de la Policía Nacional. La mayoría de los casos están relacionados con retaliaciones entre bandas organizadas que disputan el control del microtráfico y territorios estratégicos para actividades ilícitas.

Los velorios y concentraciones sociales se han convertido en escenarios de riesgo, donde los sicarios aprovechan la aglomeración para ejecutar ataques dirigidos (31).