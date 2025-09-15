Un hombre de 41 años murió tras accidente de tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas

La madrugada de este 15 de septiembre se confirmó la muerte de Guellignton Manuel Lara Morales, de 41 años, en un accidente en Santo Domingo, ocurrido en la vía Colorados del Búa.

Madrugada marcada por la tragedia

El hecho se reportó aproximadamente a las 05h30, cuando el ECU-911 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona sin vida en el kilómetro 3 de la vía Colorados del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un accidente en Santo Domingo, con un fallecido. La víctima fue identificada como Guellignton Manuel Lara Morales, de 41 años.

Las autoridades levantaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el Centro Forense de la provincia, donde se realizarán las pericias médicas correspondientes.

Procedimiento de las autoridades

Según información preliminar, el accidente habría ocurrido alrededor de las 05h00, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. No se precisó si en el siniestro estuvieron involucrados otros vehículos o si la víctima estaba sola.

Al lugar llegaron los agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), que registró el sitio y levantó los indicios disponibles. Posteriormente, se trasladó el cuerpo hasta el Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las evidencias recogidas serán analizadas por peritos de tránsito para determinar las causas del accidente, siguiendo el protocolo establecido.

Contexto de accidentes en Santo Domingo

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se ha convertido en uno de los puntos críticos en materia de siniestralidad vial en Ecuador. En lo que va del año se registran 92 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia.

En la vía Colorados del Búa, donde se registró este accidente en Santo Domingo, se han contabilizado accidentes previos.

Voces de la comunidad

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la recurrencia de accidentes en la vía. Además, actualmente esta vía es intervenida en mejoras de su carpeta asfáltica. Se desconoce si la víctima se movilizaba en algún vehículo o era peatón. Este último hecho enluta nuevamente a una familia en Santo Domingo, evidenciando la necesidad de reforzar la cultura vial y el respeto a la normativa de tránsito en el país (31).