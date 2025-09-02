Capturan a tres sospechosos tras violento asalto a una gasolinera de donde se llevaron 20 mil dólares

Un grupo de sujetos armados perpetró un violento asalto una gasolinera en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil, de donde robaron 20 mil dólares. Lo lograron tras amarrar al guardia de seguridad. A raíz del hecho delictivo la Policía Judicial (PJ) ejecutó operativos que resultaron en la captura de tres sospechosos, según la Policía. El robo se perpetró en una estación de combustible ubicada en la isla Trinitaria, un sector conocido por su actividad comercial.

Los asaltantes ingresaron a las oficinas de la gasolinera, sometieron al guardia y sustrajeron el dinero. La Policía Judicial recibió la alerta y desplegó operativos en la cooperativa Mélida Toral, también en el sur de la ciudad. Allí, en primera instancia, se capturó a Wilson P., de 36 años, con antecedentes penales por robo en 2009. Posteriormente, los agentes se trasladaron al suburbio de Guayaquil, donde aprehendieron a Leonardo B. y Émerson L.

Violento asalto por parte de delincuentes armados

Según la Policía, los tres detenidos son sospechosos de participar en el asalto a la gasolinera. Francisco Zumárraga, jefe policial de la Zona 8, detalló que se decomisaron dos revólveres calibre 38 milímetros y nueve nueve balas. También se halló dos vehículos y dos celulares, elementos presuntamente utilizados en el robo. Este es el segundo asalto a una gasolinera en Guayaquil en menos de un mes.

El caso anterior ocurrió en una estación ubicada en las calles Chimborazo y Argentina, en el centro de la ciudad. Este tipo de asaltos refleja un aumento en los incidentes delictivos contra este tipo de establecimientos. La isla Trinitaria y el suburbio de Guayaquil son sectores que han registrado un incremento en actividades delictivas. Aquello ha llevado a las autoridades a intensificar los controles en Guayaquil, Durán y Samborondón.

No se ha confirmado la recuperación del dinero

A los detenidos los pusieron a disposición de las autoridades judiciales para determinar su responsabilidad en el caso. La Policía continúa las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y esclarecer si existe una conexión entre los robos recientes a gasolineras en la ciudad. La recuperación de los 20 mil dólares no ha sido confirmada por las autoridades.