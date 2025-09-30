Tres hombres fueron baleados en la parroquia Eloy Alfaro, en Manta

La tarde del martes 30 de septiembre de 2025, un ataque armado en la calle 323 del barrio 1 de Mayo de la parroquia Eloy Alfaro, en Manta, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una tercera herida, según confirmaron autoridades policiales en el lugar.

Primeras acciones policiales

Tras la balacera, agentes de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios balísticos que permitan esclarecer el hecho.

La persona herida fue trasladada a una casa de salud cercana, donde recibe atención médica. De manera preliminar se conoció que las víctimas son Jorge Andrés García Peralta, de 29 años, y Miguel Ángel Intriago Mieles. El herido es Luis Alexander Lucas Calderón, de 24 años.

Este nuevo ataque se suma a los índices de violencia registrados en la parroquia Eloy Alfaro, donde en las últimas 24 horas se han registrado al menos cuatro hechos violentos.

En desarrollo