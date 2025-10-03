COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Trasladan a alias “4K” desde Manta a la Penitenciaría del Litoral bajo fuerte custodia

Alias “4K”, presunto operador de la banda Los Choneros, fue trasladado desde Manta a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil bajo estrictas medidas de seguridad.
2 minutos de lectura
Redacción

Redacción ED.

La tarde de este jueves 2 de octubre de 2025, Jorgi Alejandro Párraga S., alias “4K”, presunto operador clave de Los Choneros, fue trasladado desde un centro de salud en Manta hasta la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Este traslado siguió un riguroso protocolo de seguridad para garantizar la integridad del imputado y del personal a cargo.

Antecedentes de “4K” y su detención

Alias “4K” fue detenido en la avenida Alajuela, cantón Jaramijó, tras un enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada que dejó un fallecido. Este fue Erick Adrián Arias Del Campo, ingeniero ambiental de 29 años. Durante el tiroteo, Párraga resultó herido de gravedad y lo trasladaron de emergencia a un hospital en Manta. Allí lo intervinieron quirúrgicamente para estabilizar su estado.

Párraga, de 38 años y originario de El Empalme, Guayas, es hermano de Boris Párraga, alias “El Zar de las Drogas”, líder histórico de Los Choneros. La Policía lo vincula con múltiples masacres y enfrentamientos por control territorial en la costa ecuatoriana. Esto ocurrió tras la extradición de “Fito”, líder máximo de la organización.

Historial delictivo y vínculos con masacres

El historial criminal de alias “4K” incluye detenciones por delincuencia organizada y tráfico de drogas desde 2016. También incluye participación en envíos de cocaína hacia Centroamérica. Recientemente, se lo relacionó con dos masacres de 2025 que dejaron decenas de muertos en Guayas y El Empalme. Allí lo identificaron como blanco de ataques de bandas rivales, incluyendo Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras estas acciones violentas, su captura se logró mediante geolocalización y seguimiento policial, asegurando que permaneciera bajo custodia estricta durante su recuperación en Manta.

Protocolo de traslado

El traslado a la Penitenciaría del Litoral se ejecutó con medidas extremas de seguridad. Esto incluyó escolta policial armada, coordinación con el personal hospitalario y control de rutas. Así se previnieron intentos de rescate o represalias.

El operativo buscó garantizar la integridad de alias “4K” y del personal a cargo. Cumplió con todas las normas de seguridad en el traslado de un imputado vinculado a crimen organizado de alto impacto. (12)

