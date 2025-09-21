Trágico accidente en Portoviejo cobra la vida de motociclista

Un hombre perdió la vida trágicamente la mañana de este domingo 21 de septiembre, tras un accidente de tránsito en el sector Las Piedras, ubicado en el paso lateral del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. La víctima, identificada como Freddy Arón Pisco Zambrano, de aproximadamenete 24 años de edad, se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el incidente. Según testigos, el hombre perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto. Por ello, el cuerpo quedó tendido en la carretera, mientras la moto se deslizó varios metros. Al lugar, llegaron los agentes de tránsito, quienes iniciaron a investigar las causas del suceso de manera inmediata.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El motociclista, según información preliminar, no llevaba puesto el casco de protección, lo que agravó las consecuencias del choque. El fuerte impacto en la cabeza provocó su deceso de manera inmediata, según confirmaron los agentes de tránsito. Por lo tanto, el lugar fue acordonado rápidamente para facilitar las investigaciones. Asimismo, los efectivos levantaron indicios en la escena para determinar las circunstancias exactas. Hasta el momento, no se confirma la participación de otro vehículo en el accidente.

La motocicleta involucrada fue trasladada al patio de retención vehicular del cantón Portoviejo para su investigación. Los testigos relataron que el hombre circulaba a alta velocidad antes del siniestro. Y, ante ello, las autoridades enfatizan la importancia de medidas de seguridad vial. Sin embargo, la investigación sigue en curso para esclarecer los hechos. Además, se espera que los peritajes aporten más claridad al caso.

Procedimientos posteriores

El cuerpo de Freddy Arón Pisco Zambrano fue trasladado al Centro de Ciencias Forenses del cantón Manta, a unos 45 minutos del lugar del incidente para realizar la autopsia correspondiente. Este procedimiento busca determinar las causas exactas de la muerte. Por otro lado, las autoridades de tránsito continuarán recopilando testimonios de los presentes. Mientras tanto, la comunidad de Las Piedras expresó su consternación por el suceso.

La investigación sigue abierta, y los agentes trabajan para esclarecer si hubo factores adicionales en el accidente. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Además, las autoridades instan a los motociclistas a usar casco y respetar los límites de velocidad. Finalmente, el caso destaca la necesidad de mayor conciencia vial en la región. (MV).