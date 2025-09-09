Tragedia en Alluriquín: hallan sin vida a hombre de 52 años en su domicilio

Pedro Pablo Cují Pucha, ciudadano ecuatoriano de 52 años, fue hallado muerto el lunes 8 de septiembre en su vivienda, en la parroquia Alluriquín, Santo Domingo de los Tsáchilas. La causa preliminar de su fallecimiento es una ahorcadura. Su caso reaviva la preocupación por los casos de suicidio en la provincia.

Hallazgo en Alluriquín

El hecho ocurrió en el barrio La Libertad. Según información preliminar, un familiar encontró a Cují Pucha suspendido en el baño de su vivienda.

De inmediato, se dio aviso al ECU-911. En minutos, unidades de Dinased y Criminalística llegaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, trasladándolo al Centro Forense para la autopsia correspondiente. Los familiares y vecinos velan el cuerpo del hombre en la parroquia y expresan su dolor y desconcierto.

La depresión como factor de riesgo

Aunque las investigaciones continúan, expertos señalan que detrás de muchos suicidios se encuentra la depresión, un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

En Ecuador, estudios del Ministerio de Salud Pública confirman que la depresión es uno de los principales detonantes de los suicidios. Los factores de riesgo más frecuentes incluyen la soledad, los problemas económicos y las enfermedades crónicas.

Médicos de Santo Domingo advierten que la falta de atención psicológica oportuna agrava los cuadros depresivos y aumenta la posibilidad de desenlaces fatales.

Aumento de suicidios en Santo Domingo

El caso de Alluriquín se suma a otros reportados en lo que va del año en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Especialistas en salud recomendaron a las familias estar atentas a cambios de conducta en sus allegados, como el aislamiento repentino o la pérdida de interés en actividades cotidianas.

El Ministerio de Salud recordó que existen líneas gratuitas de atención psicológica y brigadas móviles que recorren sectores vulnerables de la provincia.