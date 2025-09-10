Terror en Los Ángeles: sicarios ejecutan a una familia mientras dormía en Buena Fe

Tres personas fueron asesinadas la madrugada del miércoles 10 de septiembre en el recinto Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe. Sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon contra una familia mientras dormía. Entre las víctimas se encuentra una adolescente de 17 años. Un hombre logró sobrevivir y permanece hospitalizado.

Los hechos en el recinto Los Ángeles

Según los primeros reportes policiales, dos hombres en motocicleta llegaron a la vivienda a la 01h00. Portaban cascos y pasamontañas para ocultar sus rostros. Tras forzar la puerta, ingresaron a las habitaciones y abrieron fuego contra los ocupantes.

En la escena quedaron sin vida Jessica Yessenia Farías Obando (39 años) y Félix Alberto Sari Farías (22 años), a quienes encontraron sobre las camas. Cerca de la cocina quedó el cuerpo de Yamileth Yomaira Acosta Farías (17 años).

El cuarto integrante de la familia, identificado como Raúl A.R. (39 años), sobrevivió a los disparos. Fue trasladado en ambulancia del Cuerpo de Bomberos a una clínica de Buena Fe, donde recibe atención médica bajo resguardo policial.

Violencia extrema en Los Ángeles

El ataque en Los Ángeles conmocionó a la comunidad. Vecinos narraron que tras escuchar las detonaciones permanecieron escondidos por miedo a ser alcanzados. Cuando salieron, hallaron a las víctimas en el piso y sobre las camas.

Las investigaciones policiales revelan que Raúl A.R. registra antecedentes judiciales por intimidación y tenencia de armas. Su vinculación con procesos penales abre líneas de investigación para establecer si el ataque estuvo relacionado con disputas criminales.

Familiares de las víctimas relataron que todos dormían cuando irrumpieron los sicarios. “Los disparos no dejaron opción de escapar. El miedo aún nos paraliza”, dijo un allegado bajo reserva.

Antecedentes en la parroquia Patricia Pilar

La masacre no es un hecho aislado. Apenas diez días antes, el 30 de agosto, en un billar del mismo recinto Los Ángeles asesinaron a tres personas en otro ataque armado.

Autoridades policiales investigan si ambos crímenes guardan relación con la disputa territorial entre bandas que operan en el cantón Buena Fe. La zona se ha convertido en un punto de interés para grupos dedicados al narcotráfico y microtráfico, lo que ha incrementado la violencia en los últimos meses.

Según datos de la Policía Nacional, en la provincia de Los Ríos se han registrado decenas de muertes violentas en lo que va de 2025. Buena Fe concentra una parte significativa de esos hechos, vinculados a ajustes de cuentas y rivalidades criminales.

Investigación y reacciones comunitarias

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) lidera las investigaciones para identificar a los responsables del ataque. Los indicios levantados en la escena quedaron ingresados bajo cadena de custodia para peritajes.

Habitantes del recinto Los Ángeles expresaron su temor ante la ola de violencia (31).