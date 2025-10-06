Terror en la madrugada: triple crimen en Santo Domingo deja tres muertos y una mujer herida

Tres hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida por impactos de bala durante un violento triple crimen. Ocurrió la madrugada de este lunes 6 de octubre de 2025 en el recinto San Pedro del Laurel, parroquia San Jacinto del Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las autoridades investigan las causas del ataque, ocurrido mientras las víctimas compartían bebidas alcohólicas fuera de una tienda local.

Ataque armado en zona rural

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de la 01h25. Varias personas conversaban y bebían en la vía pública cuando un vehículo se detuvo frente al grupo. De él descendieron sujetos armados que abrieron fuego sin previo aviso.

En la escena se hallaron 33 vainas percutidas calibre 2.23, de fusil. Tres hombres murieron en el sitio y una mujer fue trasladada a una casa de salud con una herida en el pulmón. Su pronóstico es reservado.

Los cadáveres quedaron dispersos en el sitio, mientras los agentes de Criminalística y Dinased levantaban los indicios. Posteriormente fueron trasladados al Centro de Ciencias Forenses de Santo Domingo.

Víctimas sin antecedentes

Las víctimas fueron identificadas como Joseph Steeven Paredes García (25 años), Edwin David Quistanchala Freire (34 años) y Héctor Vinicio Pantoja Secaira (27 años). Ninguno registraba antecedentes penales. Todos eran de la parroquia San Jacinto del Búa.

Según se pudo conocer Pantoja trabajaba como conductor y había regresado de un viaje laboral poco antes del ataque. Sus allegados dijeron que no tenía enemigos ni problemas conocidos.

Paredes laboraba en el Oriente como operador de maquinaria pesada y debía viajar este lunes. Los vecinos aseguraron que todos eran “buenos muchachos” conocidos en la zona, lo que aumenta la confusión sobre el móvil del crimen.

Triple crimen bajo investigación

La Policía Nacional confirmó que, tras el ataque, el vehículo usado por los sicarios se encontró incinerado en un sector de la misma parroquia. Este hallazgo fortalece la hipótesis de que los agresores planificaron cuidadosamente el crimen para eliminar evidencias.

El coronel Edison Molina, jefe policial zonal, informó que las unidades de inteligencia y Dinased están desplegadas para ubicar a los responsables. “Estamos recabando información y ejecutando acciones para esclarecer este hecho violento”, señaló.

Las autoridades manejan el caso como asesinato múltiple, pero aún no confirman la motivación del ataque.

Violencia en aumento en Santo Domingo

Este triple crimen se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia durante 2025. Según las cifras Santo Domingo de los Tsáchilas acumula 118 muertes violentas en lo que va del año.

Los habitantes de San Jacinto del Búa se han mostrado preocupados pues no había ocurrido un ataque como este en la zona recientemente. Temen lo que ocurre y se muestran asombrados por el ataque contra los amigos.

Autoridades refuerzan operativos

Tras el ataque, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reforzaron los patrullajes en la zona. Las investigaciones continúan bajo reserva, mientras la mujer herida permanece internada con vigilancia médica (31).