Tensión en Las Tolas: menor de edad pierde la vida durante operativo policial en Quevedo

Un adolescente murió en Las Tolas, Quevedo, durante un confuso hecho que involucró a agentes policiales. Policía habla de enfrentamiento.
2 minutos de lectura
Redacción

Redacción ED.

Un adolescente identificado como Maikel Miguel Caballero Morcun, de 16 años, fue asesinado durante la madrugada del lunes 6 de octubre en el sector Las Tolas 2, cooperativa 20 de Febrero, en Quevedo, durante un presunto cruce de disparos con agentes de la Policía Nacional, según versiones oficiales y comunitarias.

Confusión y temor en Las Tolas

Los habitantes del sector Las Tolas 2 permanecen conmocionados. Según contaron, alrededor de las 03h00 escucharon varias detonaciones y, al salir, hallaron al joven tendido en la acera. Algunos vecinos afirmaron que el muchacho pedía auxilio, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.

La víctima, identificada como Maikel Miguel Caballero Morcun, presentaba impactos de bala en las piernas. Su cuerpo fue levantado por personal policial y trasladado a la morgue de Quevedo para la respectiva autopsia.

Una hermana del fallecido, relató que se enteró de la tragedia por los propios moradores, quienes le dijeron que los responsables “eran hombres vestidos con uniforme policial que se movilizaban en patrulleros y motocicletas”.

La versión oficial del operativo

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, durante un patrullaje en la cooperativa 20 de Febrero, los agentes detectaron un vehículo tipo Tucson con tres ocupantes en actitud sospechosa. Al intentar realizar un registro, uno de los individuos habría disparado contra los uniformados.

En respuesta, los policías utilizaron sus armas de fuego “en defensa propia”, lo que habría originado un intercambio de balas. Los sospechosos escaparon y abandonaron el vehículo, que posteriormente se confirmó como robado.

Horas después, la Policía fue alertada del fallecimiento de un adolescente en el mismo sector. Según el reporte institucional, “el joven habría sido uno de los ciudadanos que participó en el enfrentamiento con los agentes”. Sin embargo, este punto está bajo investigación de la Fiscalía de Quevedo.

Investigación y dudas familiares

El cuerpo fue ingresado al Centro Forense de Los Ríos para la práctica de la autopsia. La Fiscalía abrió una indagación previa por muerte violenta.

Contexto de violencia en Quevedo

La muerte del adolescente se produce en medio de un contexto de creciente violencia en Quevedo (31).

