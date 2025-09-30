COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Tenía 25 años y salió de prisión hace meses: lo asesinaron con múltiples disparos, en Santa Lucía

Un joven de 25 años fue asesinado con múltiples disparos en el recinto Cabuyal, Santa Lucía, tras ser atacado por tres sujetos en motocicleta.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Policía recogió 17 indicios balísticos en escena de asesinato en Santa Lucía
Policía recogió 17 indicios balísticos en escena de asesinato en Santa Lucía
Policía recogió 17 indicios balísticos en escena de asesinato en Santa Lucía
Policía recogió 17 indicios balísticos en escena de asesinato en Santa Lucía

Redacción

Redacción ED.

La tarde de ayer, lunes 29 de septiembre, Kevin Benjamín Salazar Aguilera, de 25 años, fue asesinado en el patio de su vivienda en el recinto Cabuyal, cantón Santa Lucía (Guayas). Según la Policía Nacional, tres hombres en motocicleta lo acribillaron, dejándolo sin posibilidad de escapar.

Detalles del ataque

En la escena, los agentes hallaron 17 indicios balísticos y el cuerpo de la víctima con múltiples disparos en la cabeza y el torso. Testigos aseguraron que los atacantes llegaron directamente a buscarlo y huyeron tras el crimen sin ser identificados.

Familiares y allegados señalaron que Salazar trabajaba como jornalero agrícola, aunque también era consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Además, había salido de prisión once meses atrás, tras cumplir una condena por robo.

Investigaciones en curso

La Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo y dispuso la apertura de un proceso en flagrancia. Equipos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acudieron al lugar para levantar evidencias y realizar pericias balísticas que permitan identificar a los responsables.

De momento, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con ajustes de cuentas o conflictos derivados de antecedentes penales y de consumo de drogas.

Contexto de violencia en el cantón

El cantón Santa Lucía, ubicado en la provincia de Guayas, ha registrado un aumento de hechos violentos durante el 2025. Según reportes policiales, varios ataques armados en recintos rurales están vinculados a disputas por microtráfico y a la presencia de grupos delictivos organizados.

El crimen de Salazar se suma a la lista de asesinatos con modalidad de sicariato que se repiten en diferentes cantones de la provincia, donde la violencia armada ha dejado un elevado número de víctimas en lo que va del año.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Origen, usos y aportes nutricionales de la salsa de soya en la alimentación diaria

Gobierno de Ecuador amplía Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias a partir de octubre

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian su primer embarazo y emocionan a sus seguidores

Autoridades investigan intento de secuestro contra agente de tránsito

Preocupación por Raphael: suspensión de concierto a última hora causa alarma entre sus fanáticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO