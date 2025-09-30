Tenía 25 años y salió de prisión hace meses: lo asesinaron con múltiples disparos, en Santa Lucía

La tarde de ayer, lunes 29 de septiembre, Kevin Benjamín Salazar Aguilera, de 25 años, fue asesinado en el patio de su vivienda en el recinto Cabuyal, cantón Santa Lucía (Guayas). Según la Policía Nacional, tres hombres en motocicleta lo acribillaron, dejándolo sin posibilidad de escapar.

Detalles del ataque

En la escena, los agentes hallaron 17 indicios balísticos y el cuerpo de la víctima con múltiples disparos en la cabeza y el torso. Testigos aseguraron que los atacantes llegaron directamente a buscarlo y huyeron tras el crimen sin ser identificados.

Familiares y allegados señalaron que Salazar trabajaba como jornalero agrícola, aunque también era consumidor de sustancias sujetas a fiscalización. Además, había salido de prisión once meses atrás, tras cumplir una condena por robo.

Investigaciones en curso

La Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo y dispuso la apertura de un proceso en flagrancia. Equipos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acudieron al lugar para levantar evidencias y realizar pericias balísticas que permitan identificar a los responsables.

De momento, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con ajustes de cuentas o conflictos derivados de antecedentes penales y de consumo de drogas.

Contexto de violencia en el cantón

El cantón Santa Lucía, ubicado en la provincia de Guayas, ha registrado un aumento de hechos violentos durante el 2025. Según reportes policiales, varios ataques armados en recintos rurales están vinculados a disputas por microtráfico y a la presencia de grupos delictivos organizados.

El crimen de Salazar se suma a la lista de asesinatos con modalidad de sicariato que se repiten en diferentes cantones de la provincia, donde la violencia armada ha dejado un elevado número de víctimas en lo que va del año.