Taxista es asesinado en el barrio María Auxiliadora, en Manta

Jeferson Joel Suárez Espinal (25) fue asesinado este miércoles mientras trabajaba como taxista en Manta. Los atacantes descargaron más de 20 disparos contra él.
Violencia en Manta no se detiene: taxista asesinado mientras trabajaba
Violencia en Manta no se detiene: taxista asesinado mientras trabajaba

Redacción

Redacción ED.

Un nuevo hecho violento se registró este miércoles 24 de septiembre, cuando el taxista Jeferson Joel Suárez Espinal, de 25 años, fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo en la calle 303 y avenida 212 del barrio María Auxiliadora, en Manta. Según versiones preliminares, fue atacado por sujetos armados que se movilizaban en un vehículo negro.

Lo interceptaron tras dejar una carrera

La víctima, quien trabajaba en una unidad de la cooperativa Tacxium, se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando fue emboscado por sus atacantes. Según información preliminar, acababa de dejar una carrera en el sector cuando fue interceptado.

Moradores de la zona reportaron haber escuchado al menos 20 detonaciones y el ruido de un vehículo huyendo a toda velocidad tras el ataque. El asesinato fue inmediato, y el cuerpo de Suárez quedó dentro del taxi que conducía.

Minutos después, llegaron unidades de la Policía Nacional y de Criminalística, quienes acordonaron la escena del crimen y comenzaron el levantamiento del cadáver y de indicios balísticos, algunos de los cuales quedaron esparcidos en la calzada.

Policía investiga móvil del crimen

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) se encuentra a cargo de la investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del crimen ni se reportan personas detenidas.

Familiares y allegados de la víctima acudieron al sitio visiblemente consternados.

Manta: en alerta por asesinatos a plena luz del día

Este crimen se suma a una serie de ataques armados registrados en las últimas semanas en Manta, muchos de ellos cometidos durante el día y en espacios públicos. El uso de vehículos para emboscadas y asesinatos selectivos es una constante en los métodos utilizados por bandas delictivas.

Este hecho ocurre en menos de 24 de un ataque armado registrado en el barrio Miraflores que dejó dos personas fallecidas. En lo que va del año, en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó se han registrado 375 muertes violentas. Solo en septiembre se han registrado 38 crímenes.

