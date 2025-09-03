Tatuaje fue clave para identificar a hombre hallado herido de bala en una bananera

La mañana de este miércoles 3 de septiembre, trabajadores agrícolas hallaron a un hombre inconsciente y con una herida de bala en la cabeza entre las plantaciones de una bananera ubicada en la vía La María, que conecta Balosa con Pajonal, en el cantón Machala, provincia de El Oro. Fue identificado como Stiven Patricio Aguirre Castillo, apodado “Mundo Loco”, oriundo de Santa Rosa. Pese a ser trasladado de emergencia al hospital Teófilo Dávila, murió minutos después de su ingreso.

Trabajadores de bananera hallaron al joven con signos vitales

El hallazgo ocurrió cerca de las 07h00, cuando ciudadanos realizaban labores agrícolas en la zona. Entre las plantaciones, observaron el cuerpo de un hombre tendido e inconsciente, y en un inicio se pensó que ya no tenía signos vitales.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional constataron que el sujeto aún estaba con vida, pero presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que indicaba un posible intento de homicidio.

Ante la gravedad del caso, los policías trasladaron al herido en el balde de una patrulla hasta el hospital Teófilo Dávila, en Machala, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Identificado por sus tatuajes

El cuerpo inicialmente no fue identificado, pero la publicación del caso por medios locales, como MPNoticias, permitió que sus familiares reconocieran al fallecido gracias a sus tatuajes distintivos.

Entre los detalles físicos descritos, se mencionaron varios tatuajes visibles:

En el antebrazo izquierdo , el nombre “ Steven ”

, el nombre “ ” En el antebrazo derecho , el nombre “ Mishell ” junto a un corazón

, el nombre “ ” junto a un En el tórax derecho, el nombre “Sonia” con un corazón y la fecha “19-06-2020”

Estos elementos permitieron confirmar que se trataba de Stiven Patricio Aguirre Castillo, conocido con el alias de “Mundo Loco”, quien, según sus familiares, se encontraba desaparecido desde días atrás.

Oriundo de Santa Rosa y sin identificación al momento del hallazgo

Según declaraciones de sus familiares, Aguirre era oriundo del cantón Santa Rosa y no portaba documentación al momento en que fue encontrado. El cuerpo permanecía sin identificar en el Centro Forense de Machala, hasta que fue reconocido por sus allegados gracias a las imágenes y descripciones difundidas.

Las circunstancias exactas de cómo Aguirre llegó hasta ese punto y las motivaciones detrás del ataque aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

El joven vestía una buzo negra y una pantaloneta negra al momento de ser hallado. La Policía ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables del hecho.

Investigación policial en curso por crimen en bananera

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) y la Unidad de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios en la escena donde fue encontrado Aguirre.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenciones, y se espera que en las próximas horas se recopilen testimonios y grabaciones de cámaras cercanas para avanzar con el proceso investigativo.

Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con ajustes de cuentas o conflictos personales, hipótesis frecuentes en casos similares ocurridos en la provincia. (12)