Siguen las extorsiones en Santo Domingo: nuevo caso con artefacto explosivo en local comercial

Un objeto con mecha, similar a un explosivo artesanal, fue hallado el 7 de octubre de 2025 frente a un local de venta de celulares en el kilómetro 2 de la vía a Quevedo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de que los propietarios recibieran llamadas extorsivas de presuntos miembros de un grupo delictivo que exigía dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Nuevo caso de extorsiones en Santo Domingo

El hallazgo movilizó a agentes de varias unidades policiales incluidas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes acudieron al sitio tras el reporte. En la puerta del negocio se encontró un objeto de papel rojo, de forma cilíndrica y con una mecha blanca, de unos 10 centímetros de largo.

El área fue acordonada de inmediato mientras los especialistas realizaron la destrucción controlada del artefacto, evitando daños mayores. Según información preliminar, los dueños del local habían recibido desde días atrás amenazas telefónicas. Los extorsionadores se identificaban como integrantes de una banda criminal y exigían dinero bajo amenazas de ataque.

A pesar de los operativos ejecutados por la Policía Nacional, los casos de extorsiones en Santo Domingo no cesan. Los comerciantes aseguran vivir con miedo por las intimidaciones que, en muchos casos, se han traducido en atentados violentos.

Explosiones y víctimas en meses recientes

En septiembre pasado, la provincia registró varios incidentes similares. El 1 de septiembre, un comerciante perdió la vida tras una detonación en su vivienda, ubicada en la cooperativa Santa Martha. Según los reportes, los vidrios estallaron por la onda expansiva, provocándole heridas mortales.

Semanas después, otras explosiones se reportaron en la vía a Quevedo y en la vía a El Carmen, donde delincuentes habrían dejado artefactos de fabricación casera frente a locales y viviendas. Todos los hechos fueron vinculados a extorsiones, una práctica que los grupos delictivos utilizan para obtener dinero de negocios formales y emprendedores locales.

En varios operativos antidelincuenciales, la Policía decomisó armas, artefactos explosivos y panfletos con mensajes amenazantes en distintos puntos del cantón, confirmando la presencia activa de estructuras que buscan infundir terror en la población civil.

Autoridades refuerzan control ante aumento de extorsiones

Los equipos de Inteligencia continúan desplegados en zonas comerciales para prevenir nuevos ataques. Se han reforzado los patrullajes, aunque los comerciantes sostienen que las extorsiones persisten y exigen mayor presencia policial.

Las autoridades recordaron que ante cualquier amenaza, las víctimas deben denunciar de forma inmediata al 911 o en las Fiscalías más cercanas. Mientras tanto, los ciudadanos piden acciones sostenidas para frenar la violencia. Las amenazas, los explosivos y las llamadas intimidatorias reflejan el avance del crimen organizado en la provincia Tsáchila, pese a los esfuerzos institucionales.

La Policía no ha brindado cifras concretas sobre los índices de este delito en la provincia Tsáchila (31).