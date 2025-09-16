Sicarios se metieron a una casa por la madrugada y asesinan a joven mientras dormía, en Manta

Jean Pierre Catagua Solórzano dormía plácidamente en un cuarto de su vivienda cuando sicarios armados entraron y lo asesinaron. Ocurrió en una vivienda en la calle Primero de Enero y J-12 del barrio Jocay de Manta, pasadas las 03:00 de la madrugada de este martes, 16 de septiembre de 2025.

A esa hora, la tranquilidad del barrio Jocay, en Manta, se vio interrumpida por el violento ataque armado. Un grupo de sujetos desconocidos, presuntos sicarios, irrumpió en la vivienda de Jean Pierre, de 24 años de edad.

Planificación del ataque

Los sicarios, con una precisión que sugiere planificación, dispararon múltiples veces contra la víctima, quien no tuvo oportunidad de reaccionar. Los disparos acabaron con su vida de inmediato, dejando un escenario de conmoción en el hogar. La Policía Nacional fue alertada rápidamente por vecinos que escucharon los disparos.

Al llegar al lugar, agentes de la institución, junto con personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), iniciaron las investigaciones preliminares. Según el reporte oficial, los sicarios forzaron la entrada de la vivienda, lo que indica una acción premeditada.

Al Centro Forense

El cuerpo de Catagua lo trasladaron al Instituto de Ciencias Forenses para realizar la autopsia de rigor, un procedimiento estándar en casos de muertes violentas. El homicidio de Jean Pierre Catagua se inscribe en una preocupante tendencia de violencia en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Según datos oficiales, en lo que va de 2025, se han registrado 368 muertes violentas en esta zona, un indicador que refleja el recrudecimiento de la inseguridad en la provincia de Manabí. Esta región costera de Ecuador ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas criminales, como Los Choneros y Los Lobos, que disputan el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Un ataque selectivo

Aunque no hay información oficial que vincule directamente este caso con el crimen organizado, el modus operandi –ataques selectivos en horas de la madrugada– es característico de estas organizaciones.

La Policía Nacional emitió un comunicado preliminar confirmando que el caso está bajo investigación. Equipos especializados de Criminalística analizaron la escena del crimen, recolectando casquillos y otras evidencias que podrían ayudar a identificar a los perpetradores.

Posibles móviles del crimen

La Dinased, por su parte, trabaja en establecer posibles móviles, aunque hasta el momento no se ha revelado información sobre antecedentes penales de la víctima o posibles enemigos. Sin embargo, las autoridades han enfatizado que no se pueden emitir juicios hasta que concluyan las investigaciones. El traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses se realizó en un vehículo de Medicina Legal la misma madrugada.

El asesinato de Catagua ocurrido en la madrugada no es un hecho aislado. Horas antes, a las 18h45 del lunes 15 de septiembre, asesinaron a Anthony López (24), mientras estaba vendiendo queso. Ocurrió en la intersección de las avenidas 23 y Falavio Reyes, en Manta. La Policía infiormó que este el segundo atentado contra el mismo grupo que se dedica a vender queso.

Otros asesinatos

Las últimas semanas, Manta ha sido testigo de varios crímenes similares, incluyendo el reciente homicidio de un hombre conocido como alias “Mosca”, también ejecutado por sicarios. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la provincia de Manabí concentra una de las tasas más altas de homicidios en Ecuador. Factores como el narcotráfico, la proliferación de armas y la debilidad institucional han sido señalados como detonantes de esta crisis.

El crimen ha generado temor entre los habitantes de Jocay, un barrio que, aunque históricamente tranquilo, ha visto un aumento en la actividad delictiva. Residentes han solicitado mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la violencia. (27)