¡Sicarios atacan en Portoviejo! Joven muere baleado en la carretera

Kelvin Lenin Menéndez Peñarrieta, de 23 años, murió baleado por sicarios en motocicleta el 9 de septiembre de 2025 en la vía El Rodeo, Portoviejo, Ecuador, en un ataque que la Policía investiga para capturar a los responsables.

La noche del martes 9 de septiembre, un estruendo de aproximadamente 15 disparos quebró la calma en la vía El Rodeo, parroquia San Pablo, Portoviejo. Kelvin Menéndez, corría por su vida cuando sicarios en motocicleta lo alcanzaron y lo abatieron sin piedad. El joven quedó sin vida al borde de la carretera, mientras los criminales huyeron en la oscuridad.

A solo 300 metros, agentes de una unidad policial intentaron repeler el ataque, pero los sicarios escaparon. Personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegó al lugar para recolectar indicios y levantar el cuerpo. Los familiares de Menéndez, desgarrados por el dolor, protagonizaron escenas de llanto al verlo tendido en el suelo. Algunos gritaban, desconsolados, sobre un posible lío amoroso, aunque la Policía no confirma este móvil para evitar especulaciones.

Un agente de Dinased, que pidió anonimato, afirmó: “Estamos trabajando arduamente para identificar a los responsables; este crimen no quedará impune”. El cuerpo fue trasladado al centro forense de Manta para una autopsia que revele más detalles del ataque.

Muere baleado en una zona muy transitada

La vía hacía El Rodeo, una ruta muy transitada, ha sido escenario de crímenes similares. En junio de 2025, otro joven fue baleado por sicarios en moto, un patrón que alarma a las autoridades. El uso de motocicletas permite a los criminales actuar con rapidez y evadir capturas.

Un vecino, que prefirió no identificarse, relató: “Los disparos nos helaron la sangre; ya no hay lugar seguro”. La comunidad en la parroquia San Pablo exige más patrullajes y cámaras en la zona, donde la escasa iluminación facilita los ataques.

Investigación en marcha

La Policía Nacional analiza los indicios recolectados, incluyendo posibles grabaciones de cámaras cercanas y testimonios de los moradores. La autopsia determinará el calibre del arma y la trayectoria de los disparos, claves para reconstruir el crimen. Aunque los familiares mencionaron un lío amoroso, los agentes evitan vincularlo directamente al caso hasta contar con pruebas sólidas.

Un portavoz policial señaló: “Pedimos a la ciudadanía colaborar con información al 1800-Delito; cada detalle cuenta”. El operativo de captura resultó infructuoso, pero la Policía intensificará la búsqueda en Portoviejo y zonas aledañas.

Dolor y clamor por justicia

El asesinato de Kelvin Menéndez ha dejado una herida profunda en San Pablo. Los familiares, devastados, no han emitido declaraciones formales, pero su dolor resonó en la carretera donde el joven perdió la vida. La comunidad, atemorizada, exige respuestas rápidas.

La Policía refuerza patrullajes junto a los militares en la vía El Rodeo, buscando devolver la seguridad a una parroquia marcada por la sangre y el miedo. (22)