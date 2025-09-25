¡Sicarios atacan en Chone! Marimba muere baleado frente a su casa

Jandry Joseph Mera Pazmiño, de 29 años (Marimba), fue asesinado por sicarios al ser baleado en Bellavista Baja–El Vergel, Chone, Manabí, Ecuador, por sujetos desconocidos que dispararon en un portal, en un ataque investigado como posible disputa territorial.

La noche del miércoles 24 de septiembre de 2025, una ráfaga de disparos rompió la calma en el sector Bellavista Baja–El Vergel, un barrio residencial del cantón Chone, provincia de Manabí. Sujetos desconocidos abrieron fuego contra dos hombres en el portal de una vivienda. Jandry Joseph Mera Pazmiño, de 29 años, conocido como Marimba, murió en el lugar por múltiples impactos. Gustavo Z., de 28 años, resultó herido y fue trasladado a una casa de salud bajo custodia policial, con pronóstico reservado.

Testigos relataron que las detonaciones, cerca de las 21h00, desataron pánico. El rugido de una motocicleta huyendo resonó tras los disparos, seguido por gritos de vecinos: “¡Lo mataron, lo mataron!”. Equipos de socorro acudieron rápidamente, pero solo confirmaron el deceso de Mera. Gustavo Z., fue evacuado en ambulancia.

Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acordonaron la escena. Recolectaron casquillos para análisis balístico. El cuerpo de Marimba fue trasladado al centro forense de Manta para autopsia. Dinased informó que Mera no tenía antecedentes penales, aunque no descartan un móvil ligado a disputas territoriales.

Sicarios dejaron a un baleado con vida y causaron pánico en Bellavista Baja

El ataque conmocionó a la comunidad. “Da temor salir a cualquier hora; llegan en motos con cascos o carros polarizados, y no sabes quiénes son”, expresó un morador anónimo. La falta de iluminación en Bellavista Baja facilita acciones delictivas.

El herido, Gustavo Z., permanece bajo custodia para su seguridad y testimonio. La Policía respeta su privacidad, pero confirma su colaboración. El hecho ocurrió a pocas cuadras de un doble homicidio en Puerto Arturo el sábado previo, donde murieron dos hombres con antecedentes, según El Universo.

Un vecino afirmó: “Vivimos con miedo; estos ataques son constantes”. Los residentes exigen más patrullajes y cámaras de seguridad.

Ola de violencia en Chone

Chone enfrenta una creciente ola de violencia. En 2025, Manabí registró 829 homicidios hasta el 8 de septiembre, segundo lugar tras Guayas (2.229 casos), según la Policía Nacional. Chone suma más de 30 homicidios, superado por Manta (357) y Portoviejo (235).

El 94% de homicidios nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. En Chone, el 98% de asesinatos responde a microtráfico, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Un caso similar ocurrió en julio de 2025, donde sicarios en moto mataron a un comerciante.

En 2024, Manabí reportó un 15% más de homicidios que en 2023, con 20% en ataques domiciliarios, según OECO. Bellavista Baja, por su ubicación periférica, es vulnerable a disputas de bandas como Los Choneros.

Investigación en curso

Dinased analiza los casquillos para determinar calibre y arma. Busca cámaras privadas y testigos, ya que no hay videovigilancia pública en la zona. El fiscal de turno autorizó el traslado a Manta para autopsia.

La hipótesis preliminar apunta a un ajuste de cuentas, pero las autoridades priorizan evidencias sobre conjeturas.

Alarma en la comunidad

Bellavista Baja, un barrio humilde, vive bajo constante temor. En 2025, 50% de homicidios en Chone ocurren en zonas residenciales, según datos policiales. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, intensifica patrullajes.

Un informe periodístico señala que el 98% de ataques en Manabí se vincula a crimen organizado. Los vecinos piden controles más estrictos. “No podemos seguir así; cada noche tememos lo peor”, expresó una moradora.

Mientras la investigación avanza, Chone llora a Marimba y exige un alto a la violencia que ensombrece sus calles. (22)