Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Seis presuntos miembros de un GDO fueron capturados en un operativo policial

Un operativo policial en Guayas permitió la aprehensión de seis presuntos integrantes de un GDO y el decomiso de armas, municiones y vehículos vinculados a ilícitos.
2 minutos de lectura
Seis presuntos miembros de un GDO fueron capturados en un operativo policial

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador aprehendió a seis presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada “Las Águilas” el 04 de octubre de 2025 en Empalme, Guayas, durante un operativo contra estructuras criminales, lo que refuerza la seguridad ciudadana y la efectividad de la institución.

Previo al operativo, las investigaciones de la Dirección Nacional de Policía Judicial permitieron identificar a los sospechosos y, como resultado, ejecutar la intervención con apoyo de unidades especializadas. Además, los agentes actuaron en sectores estratégicos del cantón con el objetivo de reducir actividades ilícitas.

Durante la operación, se logró la aprehensión de cinco ciudadanos adultos y, de manera complementaria, el aislamiento de un adolescente, todos señalados como integrantes del GDO “Las Águilas”. Los detenidos fueron identificados como Jhonny T., Víctor C., Juan U., Jean B., Leiner S. y G.T.F.

Posteriormente, las autoridades trasladaron a los aprehendidos hasta dependencias judiciales, donde quedaron a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias correspondientes, garantizando así el cumplimiento del proceso legal establecido.

Evidencias incautadas

Durante la operación, también se recuperaron varios objetos relacionados con las actividades delictivas del grupo, entre ellos:

  • 01 arma de fuego
  • 03 alimentadoras
  • 75 cartuchos
  • 04 terminales móviles
  • 02 motocicletas aprehendidas
  • 01 motocicleta recuperada

Estos elementos fueron ingresados en cadena de custodia para investigaciones complementarias, contribuyendo así al fortalecimiento del expediente judicial del caso.

Seis presuntos miembros de un GDO fueron capturados en un operativo policial

Contexto y relevancia

El GDO “Las Águilas” mantiene actividades vinculadas a delitos como tráfico de armas, robo y microtráfico, según reportes policiales. Operativos similares se han ejecutado en distintas provincias del país, en el marco de la estrategia nacional de seguridad.

La Policía Nacional reafirmó que estas acciones buscan afectar de manera directa la operatividad de estructuras delictivas que atentan contra la tranquilidad ciudadana. Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna son claves para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. (30)

