Secuestro exprés en Santo Domingo: víctima abandonada y hallada en Puerto Limón

El lunes 8 de septiembre, en la parroquia Puerto Limón, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un hombre fue rescatado tras sufrir un secuestro exprés y el robo de su vehículo.

Hallazgo en la vía rural de Puerto Limón

Alrededor de las 09h00, moradores de la vía a San Vicente del Nila, a pocos metros del ingreso a la parroquia Puerto Limón, encontraron a un hombre amarrado de pies y manos. El ciudadano estaba tendido a un costado de la carretera, sin poder hablar ni caminar. Vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron al Centro de Salud de la localidad.

Los médicos confirmaron que la víctima presentaba golpes múltiples y ordenaron su derivación al Centro de Salud Los Rosales para exámenes especializados. El afectado, de 42 años, había salido desde Santo Domingo a las 08h30 con destino a trabajos eléctricos.

Robo violento y secuestro exprés

Al llegar al sector del Círculo de los Continentes, en la avenida Quito detuvo su vehículo Hyundai Tucson para comprar un producto en una tienda. Fue en ese instante cuando cuatro sujetos armados lo interceptaron.

Los delincuentes lo golpearon en distintas partes del cuerpo, lo inmovilizaron con cuerdas y lo subieron nuevamente al automotor. Mientras lo mantenían retenido, utilizaron su teléfono celular para realizar varias transferencias bancarias. Le quitaron aproximadamente 12 mil dólares de su cuenta bancaria.

Los captores le colocaron algún líquido que lo dejó inconsciente por varios minutos. Al recuperar el conocimiento, descubrió que había sido abandonado en la vía rural de Puerto Limón.

Investigación y operativos en la zona

El caso evidencia los riesgos de la modalidad de secuestro exprés, utilizada para obtener dinero de manera inmediata a través de transferencias.

El hecho se suma a una creciente tendencia de robos de vehículos en la provincia. El secuestro exprés, modalidad que mezcla robo y privación de libertad, también ha repuntado, pese a los operativos realizados.

Víctima en recuperación

La víctima continúa bajo atención médica en Santo Domingo. La Fiscalía inició las diligencias correspondientes y coordina con la Policía para identificar a los responsables. Mientras tanto, los moradores de Puerto Limón expresaron preocupación por la inseguridad en la zona, debido a que no es el primer caso a donde van a abandonar en este sector a personas víctimas de la delincuencia (31).