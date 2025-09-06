Santo Domingo de los Tsáchilas ya está en el ‘Top 10’ de provincias más violentas: estas son las cifras

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas pasó del puesto 13 al Top 10 de violencia en Ecuador en pocas semanas, tras reportar 92 muertes violentas en lo que va del año.

Escalada en los índices de violencia

Entre julio y agosto, la provincia registró un incremento sostenido de homicidios intencionales. Como resultado, ese repunte la colocó en el nivel 10 de violencia a escala nacional. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, Santo Domingo aporta con el 16,84 % de los crímenes violentos ocurridos en Ecuador durante 2025.

Por su parte, Henry Acosta, jefe de operaciones policiales en la zona, explicó que la medición se basa en homicidios intencionales. “Nos miden y estamos más o menos en la mitad del ranking nacional”, dijo.

Santo Domingo en el Top 10 de violencia

En este sentido, el ascenso al Top 10 no solo responde a hechos consumados en territorio tsáchila. Asimismo, influye la ubicación estratégica de la provincia en el centro del país. Acosta detalló que algunos crímenes iniciados en Manabí, Los Ríos o Pichincha terminan con el hallazgo de cuerpos en zonas rurales de Santo Domingo.

De igual forma, la amplitud territorial y la presencia de áreas aisladas facilitan que grupos criminales abandonen víctimas en esta provincia, lo que incrementa sus estadísticas.

Muertes violentas y zonas críticas

Hasta la fecha, se contabilizan 92 muertes violentas en Santo Domingo de los Tsáchilas. En su mayoría, muchas de ellas están vinculadas a disputas entre organizaciones criminales, según han dicho las autoridades.

Las autoridades han identificado nudos críticos como el Plan de Vivienda, Cristo Vive, el sector cerca a El Boyal y la zona de El Paraíso, donde se concentran hechos violentos.

Por ello, estos puntos son prioridad en las operaciones policiales. En ellos se ha reforzado la presencia de uniformados y se ejecutan patrullajes permanentes para contener la criminalidad.

Estrategias interinstitucionales en marcha

Ante este panorama, la Policía Nacional y otras entidades estatales han fortalecido las operaciones conjuntas de control. El objetivo es reducir los índices violentos.

La Gobernación y la Intendencia participan en operativos interinstitucionales que incluyen allanamientos, patrullajes y registros en sectores considerados vulnerables. Al mismo tiempo, se trabaja en coordinación con los municipios para recuperar espacios públicos y limitar el accionar de grupos dedicados al microtráfico y la extorsión.

Contexto nacional de violencia

Ecuador atraviesa un periodo crítico en materia de seguridad. Provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí lideran el ranking de violencia. Sin embargo, el ingreso de Santo Domingo al Top 10 refleja la expansión de los grupos criminales.

Finalmente, expertos señalan que la ubicación geográfica, el tránsito de mercancías y la presencia de corredores rurales hacen de esta provincia un punto estratégico para la delincuencia organizada (31).