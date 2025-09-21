Santo Domingo de los Tsáchilas: prisión preventiva para implicados en robo con muerte violenta en Alluriquín

Según informó la coronel Beatriz Benavides, comandante de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, el ataque se produjo alrededor de las 19h30, cuando las víctimas, una pareja de adultos mayores propietarios de una finca, fueron sorprendidos en su propia vivienda por dos de sus trabajadores, un hombre y una mujer. Ambos presuntamente aprovecharon la confianza de los empleadores para cometer un asalto que se tornó violento.

El ataque a la pareja

Las primeras investigaciones apuntan a que la pareja de adultos mayores había llegado de Quito cuando fueron abordados. La víctima mortal aún llevaba sus botas de campo.

De acuerdo con la versión oficial, los sospechosos sometieron y golpearon a los dueños de la finca, posteriormente los ataron de pies y manos para dejarlos indefensos. Una vez neutralizadas las víctimas, sustrajeron teléfonos celulares, una caja de herramientas y accesorios de un vehículo que se encontraba en la propiedad.

Tras consumar el robo, los agresores se dieron a la fuga en horas de la madrugada del domingo, tomando rumbo desconocido.

Auxilio a la madrugada en Alluriquín

Fue en la madrugada cuando vecinos del sector escucharon los gritos de auxilio del propietario de la finca, quien logró desatarse y pedir ayuda. Los pobladores acudieron al sitio y dieron aviso inmediato al ECU-911. Al llegar los equipos de socorro y agentes de la Policía Nacional, encontraron a la mujer sin vida, mientras que su esposo presentaba lesiones producto de los golpes y el sometimiento.

La constatación del deceso de la víctima generó un rápido despliegue de unidades investigativas de la Policía Nacional, que de inmediato activaron protocolos de búsqueda.

Captura en operativo coordinado

Con apoyo del sistema integrado ECU-911 y gracias a las cámaras de videovigilancia, los agentes pudieron rastrear los movimientos de los sospechosos. El trabajo policial permitió ubicar a los presuntos responsables cuando se trasladaban en un bus interprovincial con destino a Ibarra.

Los detenidos fueron identificados como René F. y Deurlin S., ambos de nacionalidad venezolana. De acuerdo con las indagaciones preliminares, se presume que su destino final era la frontera norte, con la intención de salir del país hacia Colombia.

“Todo se activó rápidamente, de no ser así, se nos habrían fugado”, manifestó un familiar de las víctimas, quien agradeció la pronta reacción de las autoridades.

Proceso judicial en marcha

La noche del sábado, los aprehendidos fueron trasladados al Comando de Policía en Santo Domingo y posteriormente puestos a órdenes de la Fiscalía. Tras la audiencia de formulación de cargos, la justicia dispuso 30 días de instrucción fiscal y dictó prisión preventiva para ambos.

El proceso judicial se desarrolla bajo el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de entre 22 y 25 años de cárcel para el delito de robo con resultado de muerte. En caso de ser declarados culpables, los detenidos podrían enfrentar la pena máxima.

Un hecho que conmociona

El crimen ha generado consternación en la parroquia Alluriquín y en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La parroquia, caracterizada por su entorno agrícola y su relativa tranquilidad. Los pobladores exigieron mayor seguridad y controles en las zonas rurales.

Mientras tanto, la familia de la víctima atraviesa el duelo con la esperanza de que la justicia actúe con firmeza.

Con el inicio de la etapa de instrucción fiscal, el caso seguirá su curso legal mientras los detenidos permanecen bajo custodia judicial (31).