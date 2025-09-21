COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo de los Tsáchilas: prisión preventiva para implicados en robo con muerte violenta en Alluriquín

La Policía logró capturar a dos sospechosos tras un robo que dejó a una persona fallecida en Alluriquín.
La justicia dictó prisión preventiva para dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, presuntamente responsables de un robo que terminó con la vida de una mujer en la parroquia Alluriquín, perteneciente a Santo Domingo de los Tsáchilas. El hecho ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre, en el sector La Palma, ubicado en la vía Chiriboga, dentro de la jurisdicción rural de la parroquia Ayuriquín.

 

