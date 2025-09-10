Recapturan a joven que se había fugado de la Penitenciaría del Litoral y estaba en una casa

La Policía Nacional recapturó a un ciudadano de 26 años, identificado como prófugo desde noviembre de 2022, durante un operativo ejecutado en Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil. El hombre había escapado de la Penitenciaría del Litoral, donde cumplía una condena de 22 años por asesinato.

Operativo en Socio Vivienda permitió la recaptura

Durante un operativo rutinario en el sector de Socio Vivienda, agentes policiales observaron a un individuo en actitud sospechosa. Tras ingresar a la vivienda donde se encontraba, procedieron a verificar su identidad mediante documentos encontrados en el lugar.

El jefe policial de la Zona 8, Francisco Zumárraga, confirmó que el sujeto fue identificado como un prófugo con orden de captura vigente, emitida por la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias.

“El individuo fue recapturado exitosamente. En su momento fue sentenciado por asesinato y también estuvo vinculado en otro caso de homicidio dentro de un centro penitenciario”, señaló el jefe policial.

Prófugo desde noviembre de 2022

El detenido se había fugado el 16 de noviembre de 2022 de la Penitenciaría del Litoral, uno de los centros de privación de libertad más conflictivos del país. Desde entonces, permanecía en calidad de fugitivo, presuntamente oculto en zonas de difícil acceso en el noroeste de Guayaquil.

Además de su sentencia por asesinato, el joven también estuvo relacionado con el homicidio de una persona privada de libertad (PPL) en el año 2019, en un caso de presunta complicidad.

La recaptura se considera un avance en los operativos que buscan reforzar la seguridad y control penitenciario, en un contexto nacional marcado por fugas, crisis carcelarias y violencia organizada.

Fue trasladado a la Unidad de Flagrancia

Tras su detención, el ciudadano fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Policía Nacional, donde se realizaron los procedimientos judiciales correspondientes para su retorno al sistema penitenciario.

Las autoridades no han revelado detalles sobre cómo logró evadir la custodia en 2022, ni si recibió ayuda externa para mantenerse oculto durante este tiempo. Sin embargo, se presume que habría utilizado redes criminales para evitar su captura.

El caso será remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado, que determinará las acciones legales adicionales por su fuga, lo cual podría aumentar su condena.

Seguridad y control penitenciario en foco

La recaptura del individuo ocurre en un momento en el que el país atraviesa una compleja situación carcelaria. Las fugas de presos y los episodios de violencia en las cárceles han puesto a prueba la capacidad de las fuerzas del orden y del sistema judicial.

La Penitenciaría del Litoral, de donde el joven se fugó, ha sido escenario de múltiples motines y enfrentamientos entre bandas, lo que ha derivado en la ejecución de operativos militares y reformas legales para el control del crimen organizado.

Las autoridades han reforzado sus estrategias de inteligencia y patrullaje en sectores como Socio Vivienda, reconocidos como puntos críticos para la presencia de estructuras criminales, en busca de personas con antecedentes penales o vinculaciones delictivas.

Llamado a la ciudadanía y próximas acciones

El Comando de Policía Zona 8 hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con información que permita dar con otros prófugos de la justicia, resaltando la importancia del trabajo comunitario y la denuncia ciudadana.

El seguimiento a personas con orden de captura seguirá siendo prioridad en los próximos operativos conjuntos entre la Policía Nacional y otras entidades del Estado.

Con esta acción, se espera reducir el riesgo de reincidencia delictiva y fortalecer el control sobre los casos judicializados que aún tienen pendientes de cumplimiento sus condenas. (12)