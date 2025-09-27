COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

Un operativo policial en Esmeraldas terminó con la captura de tres presuntos secuestradores, luego de que una víctima lograra escapar y alertar a las autoridades.
2 minutos de lectura
Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas
Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador aprehendió a tres presuntos secuestradores, entre ellos una mujer extranjera, durante un operativo ejecutado el 25 de septiembre en Esmeraldas, tras la denuncia de una víctima que logró huir de sus captores y dar información precisa sobre su ubicación.

Víctima escapó y alertó a la Policía

Cuando la víctima escapó, inmediatamente comunicó a los agentes el lugar donde se encontraban los presuntos delincuentes. Gracias a esta alerta, la Policía pudo planificar un operativo en el barrio San Jorge Alto, al sur de la ciudad.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a Frank A., César V. y Génesis P., quienes fueron reconocidos por las víctimas. Además, trasladaron a las personas afectadas a una casa de salud, donde recibieron atención por las heridas y posteriormente regresaron con sus familiares.

Indicios levantados en el operativo

Durante la acción, los agentes incautaron varios indicios que fortalecerán la investigación, incluyendo:

  • 01 arma blanca (cuchillo)
  • 01 motocicleta
  • 03 terminales móviles

Seguidamente, entregaron a los detenidos y los elementos a la autoridad judicial para iniciar el proceso legal correspondiente.

Contexto sobre la seguridad en Esmeraldas

En los últimos meses, Esmeraldas ha registrado un aumento de delitos relacionados con secuestro y extorsión, lo que obliga a la Policía a intensificar patrullajes y operativos preventivos. Por ello, los agentes mantienen controles constantes en barrios considerados de alto riesgo.

Asimismo, las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana. La denuncia oportuna de las víctimas permite intervenciones rápidas y reduce el riesgo de daños mayores. Por esta razón, la Policía continúa ejecutando estrategias de prevención y vigilancia con el objetivo de proteger la seguridad de la ciudadanía. (30)

