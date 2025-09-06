Policía Judicial desarticula grupo delictivo en operativo contra robo de carros y tenencia de armas en Manabí

La Policía Judicial de Portoviejo capturó en flagrancia a cuatro ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados al grupo delictivo organizado “Los Lobos”. Ocurrió este sábado 6 de septiembre de 2025, a las 08:30 horas, en el callejón Ramón Zacarías Vélez y calle 26 de Septiembre de la parroquia Andrés de Vera, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador.

Se desarticuló un grupo delictivo acusado de robo de vehículo y tenencia de armas, tipificados en el artículo 189 y artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta intervención se enmarcó en el Operativo Cero Impunidad 2356, dirigido a combatir la delincuencia organizada y reducir la impunidad en delitos de alto impacto.

La Unidad de Policía Judicial de Manabí, Distrito Portoviejo, realizó la operación tras obtener información sobre actividades ilícitas en el sector. Los agentes actuaron de manera conjunta para interceptar a los sospechosos, a quienes se los sorprendió en posesión de un vehículo robado y elementos balísticos.

Los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como Reyna V. S., de 34 años, quien no registra detenciones previas pero sí dos procesos judiciales en curso; Cristopher M. B., de 21 años, sin detenciones ni procesos judiciales; G.M.J.A., de 17 años, sin antecedentes; y C.B.D.D., de 17 años, también sin antecedentes. Todos son ecuatorianos y quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para la audiencia de formulación de cargos.

Detalles de los indicios decomisados

Entre los indicios asociativos incautados se encuentra un vehículo marca Kia, modelo Soluto, color blanco, placas TBL5823, año 2024, reportado como robado el 1 de septiembre de 2025 en Portoviejo y ahora recuperado. Además, se decomisaron dos revólveres: uno marca Smith wesson, calibre 38 mm, fabricación industrial, y otro de calibre 38 mm de fabricación artesanal. El operativo también permitió el decomiso de tres celulares de diferentes marcas, ocho cartuchos calibre 38 mm y un documento de matrícula. Estos elementos se los vincula directamente a los delitos imputados. Las armas de fuego se las trasladó a las bodegas de la Policía Nacional para su análisis, con el fin de determinar si las usaron en homicidios o atentados previos.

Un delito frecuente

En Portoviejo, el robo de vehículos representa un delito recurrente, con un incremento del 15% en reportes durante el primer semestre de 2025, según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. La recuperación del vehículo y el decomiso de armas contribuyen a la estrategia nacional de control de delitos contra la propiedad. Las autoridades enfatizan la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir estos incidentes.

Procedimientos judiciales

A los aprehendidos se los puso a disposición de la Fiscalía y los jueces para la audiencia inicial, donde se evaluarán las pruebas recolectadas. Este procedimiento asegura la cadena de custodia y la integridad de las evidencias.

En el marco de los operativos Cero Impunidad, la Policía Nacional ha reportado avances en la reducción de delitos en Manabí. Estas iniciativas involucran inteligencia policial y coordinación interinstitucional para abordar el crimen organizado de manera integral. Ciudadanos son alentados a reportar actividades sospechosas al 1800-DELITO para fortalecer estas acciones preventivas.