En la operación se detuvo a 12 ciudadanos, entre ellos un serbio y 11 ecuatorianos, quienes, según la investigación, conformaban la estructura jerárquica de la red. Entre los aprehendidos se identificó a dos personas, consideradas piezas clave en el control logístico y financiero de la organización.

Resultados del operativo

En total, durante las distintas fases investigativas y operativas previas a la ejecución de Gran Fénix 37. Se logró la incautación de 4 toneladas y 125 kilogramos de cocaína. Además, de cinco toneladas incautadas en el exterior y que tendrían relación con la red y este cártel.

La Policía informó que estas acciones se desarrollaron gracias a un proceso investigativo de varios meses, que incluyó el análisis de información y la cooperación directa con la policía europea, EUROPOL. Con ello se permitió la desarticulación de la logística de la red que enviaba cargamentos hacia Europa. Especialmente a los países de Grecia, Bélgica, Holanda e Italia mediante modalidades como gancho ciego a contenedores. También en lanchas rápidas por altamar.

Contexto regional y nacional

Manta ha sido identificada como uno de los principales puntos estratégicos del narcotráfico en la región. Esto debido a su puerto marítimo y la conectividad logística con otros cantones costeros. La operación Gran Fénix 37 se suma a una serie de intervenciones realizadas en años recientes en la provincia de Manabí, donde redes criminales buscan controlar rutas marítimas para la salida de droga hacia Europa y Norteamérica.

A nivel nacional, esta operación se ejecutó simultáneamente en Guayaquil, Quito, Loja y Zamora Chinchipe, donde se realizaron otros 17 allanamientos en sectores como Los Ceibos, Prosperina y Bastión Popular. Entre los bienes incautados a la red se contabilizaron cinco armas de fuego, 12 celulares, $27.000 en efectivo y tres vehículos, incluidos modelos Toyota Fortuner y Chevrolet Trailblazer, ambos blindados.

Próximos pasos judiciales

Los 12 detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos. La Policía Nacional informó que continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red y evitar que organizaciones similares reestructuren su logística en la región. (27)