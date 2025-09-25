COMUNIDAD POR USD 1
Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil

Un operativo policial en Guayaquil permitió descubrir un centro de acopio de drogas y armamento en una vivienda usada por el grupo delictivo “Chone Killers”.
Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil
Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional desmanteló la noche del miércoles un centro de acopio de drogas en Sauces 6, Guayaquil, donde operaba el Grupo de Delincuencia Organizada Chone Killers.

Operativo en el norte de Guayaquil

El Crnl. Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Policía Judicial participaron en la operación. La intervención se ejecutó tras una investigación previa que permitió ubicar la vivienda usada como centro de distribución de droga y como base de operaciones de la organización delictiva.

Durante la incursión, los uniformados encontraron una pistola, dos alimentadoras, quince cartuchos, además de 45 bloques de marihuana con un peso aproximado de 45 kilogramos. También incautaron tres fundas con marihuana, una con otra sustancia sujeta a fiscalización, un chaleco antibalas y tres balanzas.

Resultados del trabajo articulado

El coronel Zumárraga destacó que estos resultados se alcanzaron gracias a la coordinación de los subsistemas policiales preventivo, investigativo e inteligencia, sumados a la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias.

La Policía remarcó que continuará ejecutando operativos focalizados en sectores estratégicos de Guayaquil para frenar las acciones de los grupos de delincuencia organizada que operan en la urbe.

Contexto de seguridad en la ciudad

Guayaquil concentra parte de las operaciones de bandas delictivas vinculadas al tráfico de drogas y delitos conexos. En este marco, los trabajos de inteligencia buscan desarticular estructuras que utilizan inmuebles como centros de acopio y distribución. La incautación de sustancias sujetas a fiscalización representa un golpe directo al abastecimiento interno y a la logística de los grupos armados ilegales. (30)

